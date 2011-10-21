-Beko Basketbol Ligi 2. hafta maçları İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Beko Basketbol Ligi'ne 2. hafta maçlarıyla devam edilecek. Program şöyle: */ Yarın: 13.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe Ülker (Antalya Atatürk) 15.00 Galatasaray Medical Park–Banvit (Abdi İpekçi) 16.00 Hacettepe Üniversitesi–Olin Edirne (Ankara) 16.00 Trabzonspor–Mersin Büyükşehir Belediyesi (Hayri Gür) 17.00 Pınar Karşıyaka–Beşiktaş Milangaz (Karşıyaka) 17.30 TOFAŞ–Erdemir (Gemlik) 23 Ekim Pazar: 13.30 Anadolu Efes–Aliağa PETKİM (Abdi İpekçi) 16.00 Bandırma Kırmızı–Türk Telekom (Banvit Kara Ali Acar) /*