Beko All-Star 'yabancıların'

Beko All Star 2009'da Yabancı Yıldızlar, Türk Yıldızlar'ı 130-122 yendi. Smaç yarışmasını Banvit'te forma giyen Jason Forte kazanırken, üç sayı yarışmasının galibi de Beşiktaş Cola Turka'dan Ömer Ünver oldu. Ünver 3 sayı yarışmasını geçen yıl da kazanmıştı.



Beko All Star 2009 Organizasyonu kapsamında yapılan maçta Beko Basketbol Ligi'nde forma giyen oyuncuların oluşturduğu Yabancı Yıldızlar Karması, Türk Yıldızlar Karması'nı 130-122 yendi.



Karşılaşmaya Wright ve Traylor'un basketleriyle başlayan Yabancı Yıldızlar, ilk 3 dakikayı 12-6 önde geçti. Hüseyin ve Tutku ile sayılar bulan Türk Karması, Ender'in 3 sayılık basketiyle 5. dakikada ilk kez öne geçti: 17-16. Genellikle 3 sayılık basketlerle sonuca giden Türk Karmasına karşı pota altından Wright ve Traylor'un basketlerinin yanısıra Smith ile de sayılar bulan Yabancılar Karması son 2 dakikasına 27-22 önde girdiği periyodu, Serkan'ın son saniyelerdeki 3 sayılık basketine karşın 31-29 üstün tamamladı.



2. periyodun başında her iki takım da karşılıklı basketler bulurken Türk Karması, 13. dakikada Kerem'in smaç basketiyle 40-39 öne geçti. Bu dakikadan sonra daha etkili bir oyun ortaya koyan Yabancılar Karması, 16. dakikayı Smith'in basketiyle 5 sayı farkla 51-46 önde geçti. Graves, Smith, Williams ve Crispin ile sayılar bulan Yabanncılar Karması, son dakikasına 13 sayı farkla 66-53 önde girdiği karşılaşmanın ilk yarısını 67-55 üstün bitirdi.



3. periyoda da iyi başlayan ve Wright ile sayılar bulan Yabancılar Karması, 23. dakikayı 76-60 önde geçti. Oyundaki etkinliğini sürdüren Yabancı Karması art arda bulduğu sayılarla 36. dakikada farkı 19 sayıya dek çıkardı: 86-67. 9-0'lık bir seri yakalayan ve aradaki farkı 10 sayıya (76-86) kadar indiren Türk Karması, son saniyelerde Haluk'un bulduğu 3 sayılık basketle 3. periyodu 8 sayı farkla 93-85 geride tamamladı.



Son periyoda Hüseyin ile bulduğu sayılarla başlayan Türk Karması, periyodun ilk dakikasında aradaki farkı 3 sayıya dek indirdi: 92-95. Ancak yeniden toparlanan Yabancılar Karması, 34. dakikada Traylor'un smaç basketiyle aradaki farkı 13 sayıya dek yükseltti: 110-97. Cevher'in basketleriyle aradaki farkı azaltan Türk Karması karşısında son 3 dakikaya 116-110 önde giren Yabancılar Karması, Wright ve Graves ile farkı açtı. Son dakikasına 130-116 önde giren Yabancılar Karması, müsabakayı da 130-122 kazandı.



MAÇIN MVP'Sİ TRAYLOR



Türk Yıldızlar Karması'nın antrenörlüğünü OYAK Renault'dan Yücel Platin, yardımcı antrenörlüğünü ise Aliağa PETKİM'den Murat Aşkın yaparken, Yabancı Yıldızlar Karması'nın antrenörlüğünü Aliağa PETKİM'den Mete Babaoğlu, yardımcı antrenörlüğünü ise Pınar Karşıyaka'dan Ayhan Kalyoncu yaptı. Maçın en değerli oyuncusu Antalya Kepez Belediyesi'nde forma giyen ve karşılaşmada 22 sayı atan Robert Traylor seçildi.



3 SAYI YARIŞMASI



Halkapınar Spor Salonu'ndaki organizasyonda önce 3 sayı yarışması yapıldı. Beşiktaş Cola Turka'dan Ömer Ünver, Aliağa Petkim'den Reha Öz ve Kepez Belediyesi'nden Gerald Fitch'in finalde mücadele ettiği yarışmada, geçen yıl da rakiplerini geride bırakan Ömer Ünver birinci oldu.



SMAÇ YARIŞMASI



3 sayı yarışmasının ardından düzenlenen smaç yarışmasına ise Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'nden Ekene Ibekwe, Banvit'ten Jason O'Brain Forte, Darüşşafaka Cooper Tires'tan Sean Banks, Efes Pilsen'den Sinan Güler, CASA TED Ankara Kolejliler'den Tovarice Prowell ve OYAK Renault'dan Tufan Önen katıldı. Jason Forte, finalde rakiplerini geride bırak smaç yarışmasını birinci bitirdi.



Biletleri önceden tükenen organizasyonda İzmirli basketbolseverler, Halkapınar Spor Salonu'nun tamamını doldurdu. Organizasyonda Ukraynalı ''Red Foxes'' ve Fransız ''Slam Nation'' grupları da izleyenlere dans ve smaç gösterileri sundu.



Öte yandan Eurovision-2009'da Türkiye'yi temsil edecek Hadise, yarışmada seslendireceği ''Düm Tek Tek'' adlı eseri İzmirli basketbolseverlere söyledi. Şarkıcı, maçın devre arasında da beğenilen şarkılarını sunduğu mini bir konser verdi.



TÜRK YILDIZLAR : 122 - YABANCI YILDIZLAR : 130

Salon: Halkapınar

Hakemler: Serkan Emlek xxx, Ersan Ergüler xxx, Turgut Işık xxx



Türk Yıldızlar Karması: Serkan xxx 20, Hüseyin xxx 21, Haluk xxx 6, Tutku xxx 11, Kerem xxx 8, Hakan xxx 2, Ersin xxx 3, Ender xxx 9, Oğuz xxx 10, Sinan xxx 5, Fatih xxx 6, Cevher xxx 21



Yabancı Yıldızlar Karması: Crispin xxx 13, Wright xxx 25, Thornton xxx 4, Smith xxx 16, Traylor xxxx 22, Leon Williams xxx 9, Mc Calebb xxx 12, Gordon xxx , Graves xxx 17, Davis xxx, Ibekwe xxx 6, Lance Williams xxx 6

1. Periyot: 29-31



Devre: 67-55 (Yabancı Yıldızlar Karması lehine)



3. Periyot: 85-93