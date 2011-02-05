T24 LogoT24 Logo
Spor

BEKO ALL STAR KOKTEYLİ YAPILDI ANKARA (A.A)

05 Şubat 2011 23:59

-BEKO ALL STAR KOKTEYLİ YAPILDI ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Beko All Star 2011 organizasyonunun kokteyli Ankara Hilton Otel'de yapıldı. Kokteyle organizasyonda yer alacak oyuncu ve teknik ekiplerin yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri, kulüp temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, yolladıkları telgrafla, programları nedeniyle kokteyle katılamadıklarını belirterek, organizasyonun başarılı geçmesi temennisinde bulundular. Organizasyonda yer alacak oyuncu, teknik ekip ve hakemlere birer plaket verilirken, kokteyl, Türk Karması'nın antrenörü Orhun Ene ve Yabancılar Karması'nın antrenörü Neven Spahija'nın birlikte pasta kesmesiyle son buldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24