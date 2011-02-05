-BEKO ALL STAR KOKTEYLİ YAPILDI ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Beko All Star 2011 organizasyonunun kokteyli Ankara Hilton Otel'de yapıldı. Kokteyle organizasyonda yer alacak oyuncu ve teknik ekiplerin yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri, kulüp temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, yolladıkları telgrafla, programları nedeniyle kokteyle katılamadıklarını belirterek, organizasyonun başarılı geçmesi temennisinde bulundular. Organizasyonda yer alacak oyuncu, teknik ekip ve hakemlere birer plaket verilirken, kokteyl, Türk Karması'nın antrenörü Orhun Ene ve Yabancılar Karması'nın antrenörü Neven Spahija'nın birlikte pasta kesmesiyle son buldu.