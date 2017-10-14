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Bekleviç: 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimine 114 bin imza ile adayım

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)-  TÜRKİYE'de 2019 yılında yapılacak seçimlerde topladığını öne sürdüğü 140 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olacağını öne süren Tuna Bekleviç, olağanüstü hal uygulamasına son verilmesini istedi

14 Ekim 2017 17:34

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)-  TÜRKİYE\'de 2019 yılında yapılacak seçimlerde topladığını öne sürdüğü 140 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday olacağını öne süren Tuna Bekleviç, olağanüstü hal uygulamasına son verilmesini istedi.
Güçlü Türkiye Partisi’ni (GTP) kuran,  AK Parti\'den milletvekili adayı olan çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Bekleviç, Diyarbakır\'daki Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı yaptı. 2019 seçimlerinde aday olabilmek için en az 100 bin imza gerekli olduğunu anlatan Bekleviç, şu ana kadar 114 bin imza veri tabanını oluşturduklarını söyledi. Tuna Bekleviç, seçime 25 ay olmasına rağmen çalışmalara erken başladıklarını ilk turda en çok oyu alan isim olmaları halinde diğer muhaliflerle birlikte hareket edeceklerini anlattı. Bekleviç, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın Edirne\'de tutuklu olması yerine o kentte siyaset yapıyor olmasını arzu ettiğini ekledi.

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