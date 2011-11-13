'Beklentilerim karşılansaydı finallere gitmiş olurduk'

T24 - A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, Hırvatistan ile yapacağımız rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulunuyor. Hiddink, ''Eğer beklentilerim karşılandı deseydim ya finallere gitmiş olurduk ya da salı günü için avantajımız olurdu. Ancak salı günü büyük bir mucize gerçekleşirse hedefimize ulaşırız. Matematiksel olarak şansımız var.'' dedi.



A Mill Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, Hırvatistan ile oynayacağımız EURO 2012 Play-off elemesi rövanş karşılaşması öncesinde A Haber'de Artı Futbol programına konuk oluyor.









Tecrübeli hocanın açıklamaları...



- "Play-off'ta ikinci maçı oynamak için burdayız ve istekliyiz. Bu tür zor durumlarda oynamaya alışkınız. 3-0'lık mağlubiyetin ardından bu maçı oynamak zor olacak tabii ki. Bizim o maçta golü erken yememiz maçın anahtarıydı. O gol Avrupa'da bir şeyleri belirleyecekti. İkinci dakikada gol yemek Hırvatistan Takımı'nın işine yaradı ve o dakikadan itibaren geri çekildiler. Eğer 3-0 kaybettiyseniz defansif anlamda aptalca şeyler yapmışsınız demektir."





'Gücümüz yoktu'



Maçtan sonra Hırvatistan maçına çıkardığı kadronun doğru olup olmadığını düşündüğünü söyleyen tecrübeli hoca "Dün maçı iki kez tekrar izledim. Bu golleri yememek için neler yapmalıydık diye kendime sordum. 'Acaba daha defansif oyuncularla mı maça başlamalıydım?' diye düşündüm. Ve yine bu oyunu gördüğümde yenen ilk golde tamamen üçe üç bir pozisyon var. Kesinlikle sayısal anlamda sıkıntı yok. Tabii ki görevini tam anlamıyla doğru yapmama durumu var. Bu durum Hırvatistan'ın işine yaradı. Eğer maçı tekrardan iyi gözle seyreden insanlar olduysa, bizim 1-0'lık sonuçtan sonra iyi performans gösterdiğimizin farkı varmışlardır. Ancak rakip ceza sahasında tehlike yaratacak gücümüz yoktu" ifadelerini kullandı.





'Beklentilerin karşılanmadı'



'A Milli Takım Teknik Direktörlüğü teklifini kabul etmesi hakkında neler düşünüyor?' sorusuna Hiddink, "Tabii beklentilerim karşılanmadı. Eğer beklentilerim karşılandı deseydim ya finallere gitmiş olurduk ya da salı günü için avantajımız olurdu. Ancak salı günü büyük bir mucize gerçekleşirse hedefimize ulaşırız. Matematiksel olarak şansımız var. Finallere katılmak birinci amacımızdı. Ayrıca eski başkan Mahmat Özgener'le Türk Futbolunu ve Milli Takım kadromuzu değiştirmemiz gerektiğini düşünüyoruk. Kadromuza genç isimler kattık. Bunları gördünüz. Bu oyuncularımızdan 4-5 isim Hırvatistan karşısında forma giyecek. Bu da Türk Milli Takımı'nın geleceği için iyi olacak. Finallere gidemezsek büyük hayal kırıklığı yaşayacağım. Gerçekçi bakarsak bu takım, bu grubu ikinci bitirirdi. Alabileceğimiz puanları aldık" şeklinde cevap verdi.



Gruplarda oynadığımız Azerbaycan maçını değerlendiren Hiddink, "Almanya'ya kaybettik. Bunu normal kabul edebilirsiniz. Ancak Azerbaycan maçında çıkardığım kadroda deneyimli oyuncular yer alıyordu. 1-0 gibi bir skorla kazanabilirdik. Orada kendimizi kaybettik. Ondan sonra değişim süreci hızlandı" dedi.

Chelsea'nin teklifi!

Chelsea'nin teklifinin ardından Mahmut Özgener'in görevi bırakması kırılma noktası oldu mu? sorusuna tecrübeli çalıştırıcı, "Hayır. Chelsea teklifi diye bir şey yok. Bu İngiliz ve Türk basını tarafından yapılmış bir spekülasyon. Ben Chelsea'den teklif almadım. Mahmut Özgener'in ayrılması da çalışma azmimi etkilemedi. Mahmut Özgener ile fikir alış verişinde bulunuyorduk. Ancak görevi bırakması beni etkilemedi" diye konuştu.



