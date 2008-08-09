Beklentiler yüz güldürmüyor

Merkez Bankası tarafından her ay iki kez düzenlenen Beklenti Anketi’nin Ağustos ayı birinci dönem sonuçları açıklandı. Yıl sonu cari açık beklentisi 50 milyar 272,7 milyon dolara, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11.01'e yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 4,5.



Buna karşılık faizlerde ise bir düşüş beklentisi gözlendi. Gelecek 3. ayın altı aylık hazine bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 19,34'den yüzde 18,66'ya gerilerken, gelecek 12. ayın altı aylık hazine bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi de yüzde

17,69'dan yüzde 17,33'e geriledi.



Ay sonu dolar kuru beklentisi, 1,2153 YTL'den 1,1805 YTL'ye, yıl sonu dolar kuru beklentisi de 1,3116 YTL'den 1,2613 YTL'ye indi. Gelecek 12 ay sonunda dolar kuru beklentisi ise 1,3532 YTL'den 1,3099 YTL'ye geriledi.



Merrill Lynch’in enflasyon beklentisi daha yüksek



Uluslararası yatırım danışmanlık kuruluşu Merrill Lynch, Türkiye'nin yıl sonu enflasyonunu

için yüzde 11,5 öngörüsünde bulunurken, 2009 enflasyonunu da yüzde 8,9 yerine yüzde 7

olarak revize etti.



Kurum Merkez Bankası’nın faiz oranlarını, yıl sonuna kadar yüzde 16,75 oranında tutmasının beklendiğini bildirdi. Merrill Lynch'in analizinde, Türkiye'deki siyasi belirsizliğin sona ermesi, risk göstergelerindeki hızlı iyileşme ve petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle, Merkez Bankası’nın faiz oranlarını değiştirmesinin beklenmediği kaydedildi.



Küresel düzeydeki petrol fiyatlarının gerilemesiyle, enflasyon kaygılarının yerini, ekonomik büyüme kaygılarına bıraktığı belirtilirken, TÜFE cinsinden en yüksek enflasyon oranının bu yılın üçüncü çeyreğinde görüleceği ve daha sonra enflasyon görünümünde bir iyileşme beklendiği vurgulandı.





