Beklenti bir milyon sığınmacıya yükseldi



Sosyal Demokrat Parti'nin strateji toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel "Geçen haftalarda birçok kez tek günde on binlerce kişi Almanya'ya sığındı. Bu yıl Almanya'ya bir milyon'dan fazla sığınmacı gelecektir" ifadelerini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Ağustos ayında, hükümetin bu yıl yaklaşık 800 bin sığınmacı ve mülteci beklediğini açıklamıştı.

CSU lideri suçlamaları reddetti

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer sığınmacı krizine karşı sert tutumu nedeniyle Almanya'da yabancı düşmanlığını kışkırttığı yönündeki suçlamaları reddetti. Horst Seehofer Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte sığınmacı akınını durdurmak için gerekirse hukuk devletinin gerektirdiği tedbirlere başvuracağını belirtti. Seehofer "Bunun ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla alakası yok. Biz sadece şimdiye kadar olduğu gibi düzenli bir kalkınmadan yanayız" şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, CSU lideri Horst Seehofer'i gereksiz yere panik yaratmakla suçlamıştı.

Seehofer demecinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sığınmacılar konusundaki tutumuna karşı eleştirilerini de yineledi. Sığınmacı sayısının çok fazla olduğuna dikkat çeken Seehofer bunun kendilerini zorladığını vurguladı.