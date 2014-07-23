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Dünya
Deutsche Welle

Beklenmedik Afganistan ziyareti

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Afganistan’a sürpriz bir ziyaret düzenledi.

23 Temmuz 2014 15:32


Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, beraberindeki gazetecilerle birlikte Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif'e gitti. Alman Ordusu'nun açıklamasına göre, Bakan bölgedeki Alman askerleri ile görüşmelerde bulunduktan sonra Afgan Ordusu'nun yetkilileri ile de bir araya gelecek.

Bakan von der Leyen, göreve gelmesinden bu yana ikinci kez Afganistan'a ziyaret düzenliyor. Mezar-ı Şerif bölgesinde Uluslararası Barış Gücü (ISAF) kapsamında toplam 2 bin 400 Alman askeri konuşlandırılmış durumda. ISAF'ın görev süresi 2014 yılının sonunda sona erecek. Ancak daha sonra eğitim ve destek amaçlı bir misyonun göreve başlaması gündemde. Almanya, 800 askerle bu misyona destek vermeyi amaçlıyor.

Afganistan'daki siyasi durum haziran ayı ortasında yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci tur oylamasından bu yana istikrara kavuşmuş değil.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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