Beklenen lodos THY'nin 103 seferini iptal ettirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli lodos uyarısı Türk Hava Yolları'nın 103 seferini iptal ettirmesine neden oldu.

Bugün saat 17.00'den itibaren Marmara'da kuvvetli lodos ve yağışın beklenmesi nedeniyle Atatürk Hava Lİmanı'ndan yapılacak seferler için havayolu şirketleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi önlemlerini aldı. Saatteki hızı 100 km'yi bulacağı kaydedilen lodos uyarısını dikkat alan Türk Havayolları yarın yapacağı iç ve dış hat seferlerinden 103 seferini iptal etti.

Türk Hava Yolları internet sitesinden yolcularına duyuru yaparak iptal edilen seferleri açıkladı. THY'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Meteorolojik raporlar ışığında, beklenen olumsuz hava durumunun Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını aksatma olasılığına karşın gerekli tedbirler alınmaktadır" denildi.

Gökçeada VE Bozcaada'da 3 gün sefer yok

Çanakkale'de öğleden sonra beklenen kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle bugünden itibaren 3 gün boyunca Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İptal olan THY seferleri şöyle: