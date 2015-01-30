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Beklenen lodos THY'nin 103 seferini iptal ettirdi

Bugün saat 17.00'den itibaren Marmara'da kuvvetli lodos ve yağışın bekleniyor

30 Ocak 2015 12:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli lodos uyarısı Türk Hava Yolları'nın 103 seferini iptal ettirmesine neden oldu.

Bugün saat 17.00'den itibaren Marmara'da  kuvvetli lodos ve yağışın beklenmesi nedeniyle Atatürk Hava Lİmanı'ndan yapılacak seferler için havayolu şirketleri ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi önlemlerini aldı. Saatteki  hızı 100 km'yi bulacağı kaydedilen lodos uyarısını dikkat alan Türk Havayolları yarın yapacağı iç ve dış hat seferlerinden 103 seferini iptal etti.

Türk Hava Yolları internet sitesinden yolcularına duyuru yaparak iptal edilen seferleri açıkladı. THY'nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Meteorolojik raporlar ışığında, beklenen olumsuz hava durumunun Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını aksatma olasılığına karşın gerekli tedbirler alınmaktadır" denildi.

 

Gökçeada VE Bozcaada'da 3 gün sefer yok

 

Çanakkale'de öğleden sonra beklenen kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle bugünden itibaren 3 gün boyunca Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 

 

İptal olan THY seferleri şöyle:

Tarih

Uçuş No

Kalkış Saati

Varış Saati

31.01.2015

TK0791

(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı

01:00

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

03:10

31.01.2015

TK0792

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

00:45

(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı

02:55

31.01.2015

TK0811

(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı

07:40

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

09:55

31.01.2015

TK0794

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

09:20

(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı

11:30

31.01.2015

TK0795

(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı

12:30

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

14:50

31.01.2015

TK2189

(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı

06:30

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

07:40

31.01.2015

TK2460

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

10:25

(ADA) Adana Havalimanı

11:55

31.01.2015

TK2461

(ADA) Adana Havalimanı

12:40

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

14:15

31.01.2015

TK1526

(DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı

14:25

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

18:40

31.01.2015

TK1525

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

11:10

(DUS) Düsseldorf Rhein Ruhr Intl. Havalimanı

13:25

31.01.2015

TK1552

(HAJ) Hannover Havalimanı

14:55

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

19:00

31.01.2015

TK1551

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

11:40

(HAJ) Hannover Havalimanı

13:55

31.01.2015

TK1366

(MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı

14:50

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

18:50

31.01.2015

TK1365

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

11:40

(MRS) Marsilya Provence-Marignane Havalimanı

14:00

31.01.2015

TK0418

(VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı

16:35

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

18:45

31.01.2015

TK0417

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

11:45

(VKO) Moskova Vnukovo Havalimanı

15:35

31.01.2015

TK1944

(BRU) Brüksel National Havalimanı

15:20

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

19:40

31.01.2015

TK1943

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

11:50

(BRU) Brüksel National Havalimanı

14:20

31.01.2015

TK1632

(MUC) Münih Havalimanı

14:35

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

18:10

31.01.2015

TK1631

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

11:50

(MUC) Münih Havalimanı

13:35

31.01.2015

TK1703

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

11:50

(STR) Stuttgart Havalimanı

13:45

31.01.2015

TK1704

(STR) Stuttgart Havalimanı

14:45

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

18:35

31.01.2015

TK2643

(EZS) Elazığ Havalimanı

09:25

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

11:25

31.01.2015

TK0385

(TBS) Tiflis Havalimanı

11:55

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:20

31.01.2015

TK1004

(SKP) Üsküp Havalimanı

09:10

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

11:40

31.01.2015

TK1017

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

07:40

(PRN) Priştine Havalimanı

08:20

31.01.2015

TK2139

(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı

11:50

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:55

31.01.2015

TK0332

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

08:30

(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı

13:20

31.01.2015

TK1035

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

07:30

(BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı

08:35

31.01.2015

TK0333

(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı

14:20

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

15:30

31.01.2015

TK2138

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

10:00

(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı

11:05

31.01.2015

TK1054

(ZAG) Zagreb Havalimanı

12:10

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

15:15

31.01.2015

TK1036

(BUD) Budapeşte Ferenc Lıszt Intl. Havalimanı

09:25

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:20

31.01.2015

TK1881

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

07:30

(SKG) Selanik Havalimanı

08:50

31.01.2015

TK0662

(TUN) Tunus Carthage Havalimanı

11:25

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

15:05

31.01.2015

TK1882

(SKG) Selanik Havalimanı

09:50

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

11:05

31.01.2015

TK2642

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

06:50

(EZS) Elazığ Havalimanı

08:40

31.01.2015

TK2135

(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı

11:00

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:05

31.01.2015

TK0384

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

06:45

(TBS) Tiflis Havalimanı

11:00

31.01.2015

TK1018

(PRN) Priştine Havalimanı

09:15

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

11:50

31.01.2015

TK1003

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

07:50

(SKP) Üsküp Havalimanı

08:15

31.01.2015

TK1053

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

10:15

(ZAG) Zagreb Havalimanı

11:15

31.01.2015

TK2134

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

09:00

(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı

10:05

31.01.2015

TK1975

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

07:30

(DUB) Dublin Havalimanı

10:10

31.01.2015

TK1976

(DUB) Dublin Havalimanı

11:10

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

17:30

31.01.2015

TK0661

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

08:40

(TUN) Tunus Carthage Havalimanı

10:30

31.01.2015

TK2147

(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı

14:00

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

15:05

31.01.2015

TK2146

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:05

(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı

13:10

31.01.2015

TK1665

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:05

(HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı

14:20

31.01.2015

TK1666

(HAM) Hamburg Fuhlsbuttel Havalimanı

15:15

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

19:25

31.01.2015

TK1872

(VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı

14:20

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

17:45

31.01.2015

TK1871

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

11:50

(VCE) Venedik Marco Polo Havalimanı

13:20

31.01.2015

TK1895

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:05

(MXP) Milano Malpensa Havalimanı

14:00

31.01.2015

TK1896

(MXP) Milano Malpensa Havalimanı

15:00

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

18:50

31.01.2015

TK1592

(FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı

15:05

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

19:00

31.01.2015

TK1591

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

11:55

(FRA) Frankfurt Main Intl. Havalimanı

14:05

31.01.2015

TK1399

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:15

(PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı

14:00

31.01.2015

TK1400

(PSA) Pisa Galileo Galilei Havalimanı

14:50

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

18:20

31.01.2015

TK1866

(FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı

14:35

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

18:05

31.01.2015

TK1865

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:00

(FCO) Roma Fiumicino - Leonardo Da Vinci Havalimanı

13:35

31.01.2015

TK1885

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:00

(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı

13:25

31.01.2015

TK1886

(VIE) Viyana Schwechat Havalimanı

14:25

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

17:40

31.01.2015

TK1850

(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı

14:50

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

16:15

31.01.2015

TK1849

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:30

(ATH) Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı

13:50

31.01.2015

TK0471

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:35

(KHE) Herson Havalimanı

14:15

31.01.2015

TK0472

(KHE) Herson Havalimanı

15:15

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

17:20

31.01.2015

TK1085

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:40

(TGD) Podgorica Havalimanı

13:25

31.01.2015

TK1086

(TGD) Podgorica Havalimanı

14:25

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

17:05

31.01.2015

TK2013

(ASR) Kayseri Havalimanı

15:05

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

16:35

31.01.2015

TK2012

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

12:55

(ASR) Kayseri Havalimanı

14:20

31.01.2015

TK1986

(LHR) Londra Heathrow Havalimanı

16:10

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

22:00

31.01.2015

TK1985

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

13:00

(LHR) Londra Heathrow Havalimanı

15:10

31.01.2015

TK2222

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

13:05

(GZT) Gaziantep Havalimanı

14:45

31.01.2015

TK2223

(GZT) Gaziantep Havalimanı

15:30

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

17:25

31.01.2015

TK0392

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

13:15

(BUS) Batum Havalimanı

17:05

31.01.2015

TK0393

(BUS) Batum Havalimanı

17:50

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

17:55

31.01.2015

TK2037

(KYA) Konya Havalimanı

15:45

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

17:05

31.01.2015

TK2036

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

13:45

(KYA) Konya Havalimanı

15:00

31.01.2015

TK1855

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

14:05

(BCN) Barselona Havalimanı

16:45

31.01.2015

TK1856

(BCN) Barselona Havalimanı

17:45

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

22:10

31.01.2015

TK2432

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

15:00

(AYT) Antalya Havalimanı

16:15

31.01.2015

TK2433

(AYT) Antalya Havalimanı

17:00

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

18:20

31.01.2015

TK2329

(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı

18:00

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

19:10

31.01.2015

TK2328

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

16:00

(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı

17:05

31.01.2015

TK2335

(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı

20:00

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

21:05

31.01.2015

TK2334

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

18:00

(ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı

19:05

31.01.2015

TK2162

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

16:00

(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı

17:05

31.01.2015

TK2163

(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı

18:00

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

19:05

31.01.2015

TK2833

(TZX) Trabzon Havalimanı

20:30

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

22:15

31.01.2015

TK2832

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

18:00

(TZX) Trabzon Havalimanı

19:40

31.01.2015

TK0963

(ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı

20:30

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

22:05

31.01.2015

TK0962

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

18:10

(ECN) Lefkoşa Ercan Havalimanı

19:45

31.01.2015

TK2610

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

18:45

(DIY) Diyarbakır Havalimanı

20:40

31.01.2015

TK2611

(DIY) Diyarbakır Havalimanı

21:35

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

23:45

31.01.2015

TK2008

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

19:40

(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı

21:05

31.01.2015

TK2009

(NAV) Nevşehir Kapadokya Havalimanı

22:00

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

23:25

31.01.2015

TK2178

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

20:00

(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı

21:05

31.01.2015

TK2179

(ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı

22:00

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

23:05

31.01.2015

TK1829

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

19:10

(CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı

21:55

31.01.2015

TK0322

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

21:10

(ASB) Aşkabat Havalimanı

03:45

30.01.2015

TK0790

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

21:15

(TLV) Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı

23:20

01.02.2015

TK1830

(CDG) Paris Charles De Gaulle Havalimanı

06:50

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

10:20

01.02.2015

TK323

(GYD) Bakü Heydar Aliyev Havalimanı

00:05

(IST) İstanbul Atatürk Havalimanı

10:20

 

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