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Beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji'den yapılan açıklama sonucu bugün yağması beklenen kar yağışı, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı

10 Mart 2014 13:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Kayseri ve Niğde çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, akşam ve gece saatlerinde ise Hakkari, Şırnak ile Marmara genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor" denildi. 
Kar yağışının, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir'de de etkili olması beklenirken, çarşamba ve perşembe günleri kıyı kesimler hariç yurdun tamamına yakınını etkisi altına alacağı tahmin ediliyor. 
Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 3, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkinde 5, Kofçaz ilçesinde ise 1 santimetreye ulaştı. Dereköy'de bazı vatandaşlar, kar yağışıyla kar topu oynadı. Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise araç sürücüleri, zor anlar yaşadı.Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 1, merkezde ise 3 derece ölçüldüğü Kırklareli'de, kar yağışının 11 Mart Salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Kar yağışının, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Bilecik ve Eskişehir'de de etkili olması beklenirken, çarşamba ve perşembe günleri kıyı kesimler hariç yurdun tamamına yakınını etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

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