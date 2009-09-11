Beklenen derbinin olası 11' leri

Galatasaray: Leo Franco, Sabri, Servet, Emre Aşık, Hakan Balta, Keita, Mustafa Sarp, Mehmet Topal, Kewell, Arda, Baros.
Beşiktaş: Hakan Arıkan, Ekrem, Sivok, Ferrari, İbrahim Üzülmez, Holosko, Ernst, Fink, Serdar Özkan, Tabata, Nihat.
Sakatlar ve Milli Takım yorgunları can sıkıyor
Sezonun ilk lig derbisi öncesi her iki takım da sakat ve milli
takımlardan yorgun dönen futbolcuları açısından sıkıntılı bir dönem
geçiriyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Gökhan Zan, eski takımı
Beşiktaş'a karşı yarınki maçta forma giyemeyecek. "Cim Bom"da ayrıca,
Ayhan ve Aydın'ın da sakatlıkları bulunuyor. Emre Güngör ise sakatlık
sonrası son idmanda takımla birlikte çalıştı.
Galatasaray'da, Brezilya Milli Takımı kampından yorgun dönen Eleno'nun, derbide sonradan oyuna girmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta ise sakatlıktan yeni
kurtulan Yusuf, İbrahim Toraman, Bobo ve Nobre takımla birlikte sadece
dünkü antrenmana katılabildi. Batuhan, sakatlık sonrası takımla
birlikte çalışmalara henüz başlayamadı. Şili Milli Takımı kampından bu
akşam dönecek olan Tello'nun, Elano gibi oyuna sonradan dahil olması
yüksek olasılık.
Her derbide sürpriz oyuncu tercihleriyle dikkati çeken teknik
direktör Mustafa Denizli'nin, ilk 4 maçta kaleyi koruyan Hakan ile
sakatlığı geçen Rüştü arasında tercih yapması, yeni transfer Tabata'ya
ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.
Galatasaray seri, Beşiktaş zirveden kopmamak peşinde
Derbi maça her iki takım da galibiyet parolasıyla çıkacak.
Turkcell Süper Lig'de bu sezon ilk 4 maçını da kazanan Galatasaray,
derbide ev sahibi takım avantajını iyi kullanarak, galibiyet serisini
sürdürmeyi amaçlıyor.
Galatasaray, 12 puan ve gol averajıyla Fenerbahçe'nin üstünde
liderlik koltuğunda otururken, aynı zamanda attığı 13 golle de ligin en
golcü takımı unvanının sahibi.
İlk 4 maçında sadece bir kez galip gelen, 3 maçta berabere kalan geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş ise 6 puan ve gol averajıyla 8. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlılar, son 11 maçta 10 kez yenildikleri Ali Sami Yen
Stadı'ndan bu kez galip ayrılarak, zirve yarışından kopmamak istiyor.
İlk 4 maçta sadece 3 gol atabilen, buna karşın kalesinde tek gol
gören ve Gençlerbirliği ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı
durumundaki Beşiktaş, kötü gidişatına derbide son vermeyi umuyor.