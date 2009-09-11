Beklenen derbinin olası 11' leri

Galatasaray: Leo Franco, Sabri, Servet, Emre Aşık, Hakan Balta, Keita, Mustafa Sarp, Mehmet Topal, Kewell, Arda, Baros.

Beşiktaş: Hakan Arıkan, Ekrem, Sivok, Ferrari, İbrahim Üzülmez, Holosko, Ernst, Fink, Serdar Özkan, Tabata, Nihat.

Sakatlar ve Milli Takım yorgunları can sıkıyor

Sezonun ilk lig derbisi öncesi her iki takım da sakat ve milli takımlardan yorgun dönen futbolcuları açısından sıkıntılı bir dönem geçiriyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Gökhan Zan, eski takımı Beşiktaş'a karşı yarınki maçta forma giyemeyecek. "Cim Bom"da ayrıca, Ayhan ve Aydın'ın da sakatlıkları bulunuyor. Emre Güngör ise sakatlık sonrası son idmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'da, Brezilya Milli Takımı kampından yorgun dönen Eleno'nun, derbide sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta ise sakatlıktan yeni kurtulan Yusuf, İbrahim Toraman, Bobo ve Nobre takımla birlikte sadece dünkü antrenmana katılabildi. Batuhan, sakatlık sonrası takımla birlikte çalışmalara henüz başlayamadı. Şili Milli Takımı kampından bu akşam dönecek olan Tello'nun, Elano gibi oyuna sonradan dahil olması yüksek olasılık.

Her derbide sürpriz oyuncu tercihleriyle dikkati çeken teknik direktör Mustafa Denizli'nin, ilk 4 maçta kaleyi koruyan Hakan ile sakatlığı geçen Rüştü arasında tercih yapması, yeni transfer Tabata'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.