T24 LogoT24 Logo
Spor

Beklenen derbinin olası 11' leri

Sezonun ilk heyecanlı derbisinde takımların beklenen 11' leri açıklanıyor.

11 Eylül 2009 03:00

Sezonun ilk heyecanlı derbisinde takımların beklenen 11' leri açıklanıyor.
Beklenen 11'ler şöyle:

Galatasaray: Leo Franco, Sabri, Servet, Emre Aşık, Hakan Balta, Keita, Mustafa Sarp, Mehmet Topal, Kewell, Arda, Baros.

Beşiktaş: Hakan Arıkan, Ekrem, Sivok, Ferrari, İbrahim Üzülmez, Holosko, Ernst, Fink, Serdar Özkan, Tabata, Nihat.

Sakatlar ve Milli Takım yorgunları can sıkıyor

Sezonun ilk lig derbisi öncesi her iki takım da sakat ve milli takımlardan yorgun dönen futbolcuları açısından sıkıntılı bir dönem geçiriyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Gökhan Zan, eski takımı Beşiktaş'a karşı yarınki maçta forma giyemeyecek. "Cim Bom"da ayrıca, Ayhan ve Aydın'ın da sakatlıkları bulunuyor. Emre Güngör ise sakatlık sonrası son idmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'da, Brezilya Milli Takımı kampından yorgun dönen Eleno'nun, derbide sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta ise sakatlıktan yeni kurtulan Yusuf, İbrahim Toraman, Bobo ve Nobre takımla birlikte sadece dünkü antrenmana katılabildi. Batuhan, sakatlık sonrası takımla birlikte çalışmalara henüz başlayamadı. Şili Milli Takımı kampından bu akşam dönecek olan Tello'nun, Elano gibi oyuna sonradan dahil olması yüksek olasılık.

Her derbide sürpriz oyuncu tercihleriyle dikkati çeken teknik direktör Mustafa Denizli'nin, ilk 4 maçta kaleyi koruyan Hakan ile sakatlığı geçen Rüştü arasında tercih yapması, yeni transfer Tabata'ya ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Galatasaray seri, Beşiktaş zirveden kopmamak peşinde

Derbi maça her iki takım da galibiyet parolasıyla çıkacak.

Turkcell Süper Lig'de bu sezon ilk 4 maçını da kazanan Galatasaray, derbide ev sahibi takım avantajını iyi kullanarak, galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Galatasaray, 12 puan ve gol averajıyla Fenerbahçe'nin üstünde liderlik koltuğunda otururken, aynı zamanda attığı 13 golle de ligin en golcü takımı unvanının sahibi.

İlk 4 maçında sadece bir kez galip gelen, 3 maçta berabere kalan geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş ise 6 puan ve gol averajıyla 8. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, son 11 maçta 10 kez yenildikleri Ali Sami Yen Stadı'ndan bu kez galip ayrılarak, zirve yarışından kopmamak istiyor.

İlk 4 maçta sadece 3 gol atabilen, buna karşın kalesinde tek gol gören ve Gençlerbirliği ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı durumundaki Beşiktaş, kötü gidişatına derbide son vermeyi umuyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24