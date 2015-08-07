Yeni Genelkurmay Başkanı hakkında kim ne yazdı?

Yüksek Askeri Şura'da görev süresi dolan Necdet Özel'in yerine atanan Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29'uncu Genelkurmay Başkanı oldu.

Yeni Genelkurmay Başkanı Akar 2019'a kadar Silahlı Kuvvetleri komuta edecek.

Zaman'dan Mümtaz'er Türköne, Radikal'den Murat Yetkin, BBC Türkçe'den İlhan Taşçı, Türkiye gazetesinden Buket Güven yeni Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı yazdı.

Mümtaz'er Türköne - Zaman

Genelkurmay başkanının matematiği

Harp Okulu Komutanı iken, matematik hocalarıyla sık sık problem çözdüğü anlatılıyor. Matematiğin temeli sağduyudur. Matematik bilen biri hiçbir zaman ana konularda büyük hata yapmaz. Meselâ, iki haneli iki rakamın toplamı hiçbir zaman dört haneli olmaz; sağlama yapmaya gerek yok, sağduyuya aykırıdır. Askerlik mesleği hesaba, kitaba ve temel olarak matematik muhakemeye dayanır.

Siyaset bir kumar ve maliyeti bizim hayatlarımız ise, sandıktan mutlaka bir fatura çıkacaktır. Neyse ki artık matematik bilen bir Genelkurmay başkanımız var. Güvenliğinizle ilgili bir hesap hatası olmadığı takdirde siyasî hesaplardaki hataları sağduyusu kuvvetli millet nasıl olsa düzeltecektir.

Yazının devamı için tıklayın

Murat Yetkin - Radikal

Askeriyede Akar dönemi: Normalleşme mi? Yoksa..

Orgeneral Necdet Özel bir süredir yerine Akar’ı hazırlıyor, hükümet katlarına bu yönde tavsiyede bulunuyordu. Akar’ı 2011’de Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na aldıran, daha sonra 2013’te karargâh görevinden doğrudan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na tavsiye eden Özel idi.

Bunun iki temel nedeni vardı.

Özel, Akar’ın hem askeri liderlik yeteneklerine güveniyor, hem de siyaset-asker ilişkilerinin normalleşmesi konusunda kendi üstlendiği ağır ‘geçiş dönemi’ sorumluluğunu sürdürebileceğine inanıyordu.

Ne de olsa Akar, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk davaları tırpanını yiyen askeriyede komuta kademesinde kalan en kıdemli komutandı.

Yazının devamı için tıklayın

İlhan Taşçı - BBC Türkçe

TSK'nın 'şahin' olarak nitelenen komutanı: Hulusi Akar

Akar'ın Genelkurmay 2. Başkanlığı yaptığı 2011-2013 yıllarında hemen hemen her gün birada olduğu ve danışman ekibinde yer alan Genelkurmay İletişim Koordinatörü kıdemli binbaşı Metin Gürcan, Akar'ı analitik bakışı yüksek birisi olarak tanımlıyor.

Gürcan'a göre Hulusi Akar'ın pek çok projesi var ve bunlardan en çok önemsediği silahlı kuvvetlerin etkinleşerek küçülmesi.

"Kolay çalışılacak bir komutan değil. Herkesi kendisi gibi sanıyor" sözleriyle Akar'ı anlatan Gürcan, Akar'ın eksisi olarak ise sert mizacı ve şahin duruşunu gösteriyor.

Metin Gürcan, Hulusi Akar'ın terör olaylarına bakışındaki şahin duruşuna "Silopi'deki sokak gösterisini de terör eylemi biçiminde yorumluyor" örneğini veriyor.

Akar'ın askeri kariyerinin yanı sıra dikkat çeken bir akademik kariyeri de bulunuyor. Akar doktor unvanını, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Ermenistan'a Harbord Askeri Heyeti: Bir Amerikan Heyetinin Hikayesi ve Türk-Amerikan İlişkilerine Etkileri" başlıklı teziyle aldı.

Yazının devamı için tıklayın

Buket Güven - Türkiye

Hedef terörü bitirmek, yeni paşalar daha şahin!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesindeki değişiklik sonrasında TSK'nın terörle mücadele komutası iş başında geçti. Komutanların öncelikli hedefi PKK ve IŞİD'le mücadele olacak. Genelkurmay Başkanlığı'na getirilen Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı sırasında zaten aktif olarak sürecin içerisinde yer alıyordu. Hükümetle yakın mesaisi bulunan Orgeneral Akar sık sık da sınırdaki birlikleri hem denetliyor hem de onlara moral veriyordu.

Yazının devamı için tıklayın