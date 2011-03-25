-BEKİR'İN ''EMRE BELÖZOĞLU MANYAKLIĞI'' İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, sarı-lacivertli ekibe transferinden önce Gaziantepspor'daki son dönemlerinde çok sıkıntılı bir süreç geçirdiğini belirterek, ''Her şeyi göze alıp Fenerbahçe'ye gelmemin nedeni hayallerimdeki formadır, başka bir şey değil. Emre Belözoğlu manyaklığım vardı'' dedi. Fenerbahçe Televizyonu'ndaki ''1'e 1'' programının konuğu olan sarı-lacivertli futbolcu, hayatını, futbola başlangıcını ve Fenerbahçe'ye transferini anlattı. Futbola başlamadan önce Fenerbahçe fanatikliğinin olduğunu kaydeden Bekir, 25 yaşında transfer olduğu sarı-lacivertli takıma 20'li yaşlarda gelmeyi çok istediğini ifade ederek, ''Sakatlıklardan çok çeken bir insan olarak en üzüldüğüm şeylerden biridir 25 yaşında Fenerbahçe'ye gelmek. Keşke daha önce nasip olsaydı'' dedi. Gaziantepspor'daki son dönemlerinde sıkıntılı bir süreç yaşadığını anlatan Bekir, sezon ortasında ocak ayında transferinin gerçekleşmediğini, o dönem gelişmelerin kendisini çok yıprattığını ifade ederek, ''Bir tarafta çok uzun yıllar hizmet ettiğim ve bana çok şey veren bir kulüp, diğer tarafta hayallerimin takımı. Ama biliyorum ki var olduğum yerde kalsam hayallerime kavuşamayacağım. O tercihi yapmak, tercih için kendi halime bırakılmamak... O günler çok kötüydü. Bunların hepsini çekmek, emeği olan insanları üzmek, ailenin yaşadığı bir şehrin sana bakış açısının değişmesi... Kaptanım diye çok severdi beni Gaziantep halkı. Bunların hepsini göze alıp gelmemin nedeni hayallerimdeki formadır başka bir şey değil'' şeklinde konuştu. -''EMRE BELÖZOĞLU MANYAKLIĞIM VARDI''- Bekir, ortaokul yıllarında kadrosunda Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci gibi isimlerin de yer aldığı Ümit Milli Futbol Takımı'nın bir turnuva için Gaziantep'e geldiğini, Emre'yi görebilmek için stat kapısında beklediğini anlattığı çocukluk anısını gülümseyerek, şöyle aktardı: ''Emre Belözoğlu manyaklığı var bende, böyle fanatizm falan... Orta okuldayım o dönem. Maçını izledim. Çıkarken görmek istedim. Yüksek bir yerden bakıyorum. Acıkmışım, eve geç kalmışım, yine babadan fırça yiyeceğiz. Ama değer diyorum. Çıkmadılar, meğerse içeride bir sonraki maçı izliyorlarmış. Yıllar sonra aynı takımdayım. Bunu anlattım, şimdi bana hava yapıyor bazen. 'Bir zamanlar beni statta bekliyordun' diyor, 'Şimdi bize şey yapıyorsun' diyor.'' -''4-3'LÜK MAÇTA KULÜBEDEYDİM''- Bekir, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2000-2001 sezonunun 29. haftasında Kadıköy'de 3-0 geriden gelerek 4-3 kazandığı maçta Gaziantepspor'un yedek kulübesinde olduğunu hatırlattı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na ilk kez bu maçla adım attığını anlatan Bekir, bu maçla ilgili özetle şunları kaydetti: ''16 veya 17 yaşındaydım. Hayatımda unutamadığım yegane maçlardan birisidir. Gaziantepspor da o dönem şampiyonluğa oynayan bir takımdı. İlk yarı 3-0 bitti. İkinci yarıya çıktık, Uche'nin golünü hiç unutmam. Müthiş bir gol atmıştı. O golden sonra inanılmaz bir atmosfer ve taraftarın desteği... Hakkıyla aldı Fenerbahçe o maçı. En büyük şahitlerinden biriyim. Takımın ikinci yarıdaki baskıyı üzerinden atamaması maçı kaybetmemize neden oldu.''