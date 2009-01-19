Bekir sezon sonunda



Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, Gaziantepsporlu Bekir için kulübüyle bonservis bedelinde anlaşamadıklarını açıkladı.



Kırmızı-siyahlı kulübün 1.5 milyon dolar talep ettiğini ifade eden Özdemir, "Transferi şimdilik askıya aldık. Bir aksilik olmazsa Bekir'le sezon sonunda sözleşme imzalayacağız" diye konuştu.



Lige verilen arada Ankaragücü'nden Gökhan Emreciksin ve Abdülkadir Kayalı'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Gaziantepspor'un defans oyuncusu Bekir İrtegün'ün transferini askıya aldığını duyurdu.



Fenerahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir, Gaziantepspor'a Bekir İrtegün için 500 bin dolar teklif ettiklerini, kırmızı-siyahlı kulübün ise 1.5 milyon dolar bonservis bedeli istediğini belirtti.



Sezon sonunda sözleşmesi biten bir futbolcu için istenen rakamın çok yüksek olduğunu ifade eden Özdemir, transferi şimdilik askıya aldıklarını açıkladı.



Özdemir, "Bekir'i sezon sonunda renklerimize katmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bir aksilik olmaması durumunda ligin bitiminde sözleşme imzalayacağız" dedi.

