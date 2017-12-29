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Bekir İrtegün, Süper Lig'den 3 futbolcunun ismini verdi

İrtegün, 'FETÖ' itirafçısı olmuştu

29 Aralık 2017 11:45

Eski futbolcu Bekir İrtegün'ün  savcılara verdiği 20 kişilik listede, halen Süper Lig'de top koşturan 3 futbolcunun da yer aldığı belirtildi. 

İrtegün'ün, üç eski futbolcunun (Ömer Çatkıç, Zafer Biryol, Uğur Boral) gözaltına alınıp ikisinin tutuklanmasına neden olan ifadesiyle ilgili bu detay, Miliyet'ten Ferit Zengin'in haberinde yer aldı.

Buna göre İrtegün’ün üç futbolcuyla 'FETÖ' toplantılarında birlikte olduğunu ve örgüte maddi yardımlarda bulunduklarını bildiğini ifade ettiği belirtildi.

İrtegün, 'FETÖ/PDY’nin Türk futbol dünyasındaki yapılanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakılmıştı.

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