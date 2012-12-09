Bekir Fenerbahçe'ye hayat verdi

Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediye karşısında 3 puanı Bekir ile aldı. Maç boyuncu oyunun hakimi olan Sarı-Lacivertliler derbi öncesi kritik 3 puan alarak ligde 2. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe mücadeleye Volkan, Hasan Ali, Belir, Yobo, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Meireles, Caner,Baroni, Kuyt, Sow ilk 11'i ile başladı. Aykut Kocaman, Mönchengladbach maçında oyunda alınmasına sert tepki gösteren Miroslav Stoch'u, Büyükşehir Belediyespor maçının kadrosuna almadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Eduardo, Geraldes, Metin Depe, Zayette, Ekrem, Cihan, Mahmut, Zeki, Holmen, Gökhan Süzen, Webo 11'i ile mücadeleye başladı.

Tempolu başlayan mücadelede Fenerbahçe aradığı golü maçın 5. dakikasında Baroni ile buldu. Caner'in pasıyla topla buluşan Brezilyalı futbolcu, ceza alanı önünden çektiği şutla topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0.

Sarı-Lacivertliler erken golün ardından oyunun üstünlüğünü de eline aldı ve Caner-Hasan Ali ikilisi ile sol kanattan etkili ataklar geliştirdi.

Fenerbahçe 13. dakikada konuk ekibi sahasına hapsetti.. Aynı dakika içerisinde 3 korner kullanan Sarı-Lacivertliler bu pozisyonlarda kaleci Eduardo'yu geçemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Webo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Gökhan Süzen'in kullandığı serbest vuruşu Volkan elinden sektirdi. Webo, önünde bulduğu topu ağlara gönderdi ve 19. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Bu pozisyonda Volkan ile Gökhan Gönül çarpıştı ve iki oyuncu bir süre sakatlık yaşadı.

31. dakikada Sow'a yaptığı sert faul sonucu sarı kart gören Kamil Zayette sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve bir sonraki mücadelede takımdaki yerini alamayacak.

İlk yarının son bölümünde oyunu rakip yarı alana yıkan Fenerbahçe, üstünlük sayısını bulamadı ve ilk devre Baroni ve Webo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Süleyman Abay, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından etrafından toplanan Fenerbahçeli futbolculardan Sow'a sarı kart gösterdi.

Mücadelenin ikinci devresinde de Fenerbahçe oyunun hakimiyetini eline aldı.

Fenerbahçe 50. dakikada Sow ve Yobo ile çok net gol fırsatları yakaladı. Sol çaprazdan kaleye mükemmel bir şut çeken Sow'un vuruşunda kaleci Eduardo aynı güzellikte bir kurtarışla gole izin vermedi.

51. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmadan dönen top sağ kanada açıldı. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül bekletmeden ortasını yaptı. Penaltı noktası civarında Joseph Yobo boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

İkinci devre Fenerbahçe oyunu rakip yarı alana yıkarak gol aramaya çalıştı. Konuk ekip ise kontra ataklarla gol yollarında etkili olmaya çalıştı.

69. dakikada orta alanda topla buluşan Meireles, 30 metre civarından kaleye şutunu gönderdi ve top az farkla auta gitti.

Fenerbahçe mücadele boyunca kullandığı 15. kornerde 2. golü buldu. Sağ kanattan Sezer'in kullandığı korner atışında ceza alanı içerisinde Bekir kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 2-1.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor 86. dakikada çok etkili geldi. Sol kanatta Gökhan Süzen topla hızlı çıktı, sağ kanatta müsait durumda olan Taner Yalçın'a pasını gönderdi. Topla ceza alanı içerisinde buluşan Taner'in sert vuruşunda top az farkla auta gitti ve konuk ekip çok net bir fırsatı değerlendiremedi.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bu skorla Sarı-Lacivertliler puanını 27'ye yükselterek ligde 2. sıraya yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 15 puanla 15. sırada yer aldı.

Fenerbahçe: 2 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Süleyman Abay, Ali Saygın Ögel, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül (Dk. 90 3 Egemen Korkmaz), Bekir İrtegün, Yobo, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 67 Krasic), Kuyt, Mehmet Topal (Dk. 46 Sezer Öztürk), Cristian, Meireles, Caner Erkin, Sow

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Eduardo, Geraldes, Metin Depe, Zayatte, Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Süzen, Cihan Haspolatlı (Dk. 80 Visca), Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Taner Yalçın), Zeki Korkmaz, Holmen (Dk. 88 Ömer Can Sokullu), Webo

Goller: Dk. 5 Cristian, Dk. 79 Bekir İrtegün (Fenerbahçe), Dk. 19 Webo (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 18 Cristian, Dk. 45 Gökhan Gönül, Sow (Devre arası), Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 79 Bekir İrtegün (Fenerbahçe), Dk. 31 Zayatte, Dk. 84 Visca (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)