Bekir Fenerbahçe'ye doğru

Turkcell Süper Lig'in ikinci bölümü için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Gaziantepspor'un genç stoperi Bekir İrtegün ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.





Gaziantepspor'un savunma oyuncusu Bekir İrtegün'ün hafta içinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Bekir için, Fenerbahçe yönetiminin Can Arat ve para teklifinde bulunduğu belirtiliyor.



Gökhan Emreciksin'in transferinin resmiyet kazanması ise Ankaragücü ile genç futbolcunun eski takımı Boluspor'un arasındaki anlaşmazlık nedeniyle gecikti. Yöneticiler, bu transferi de hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyor.



Sarı-lacivertli kulüpte ayrıca, 5 Ocak Pazartesi gününden itibaren iç transferde de hareketlilik yaşanması bekleniyor. Alex de Souza, Lugano ve Deivid'in menajerleri İstanbul'a gelerek yöneticilerle masaya oturacak.

