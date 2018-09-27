Bekir Coşkun'dan CHP'ye: Türkiye'yi saltanata teslim ettiler, birkaç il ve ilçe için parti içi savaş başlattılar

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, yerel seçimler için "AKP'nin kapı kapı dolaşmaya koyulduğunu, harıl harıl makyaj çalışması yapmaya" başladığını söyledi. Coşkun, CHP'nin Türkiye'yi saltanata teslim ettiğini bildirerek, "Elde kalmış birkaç il ve ilçeye kendi adamlarını oturtmak için birbirlerini yiyorlar" diye yazdı.

"Bu haliyle CHP'ye benden artık TIK yok" diyen Coşkun'un "Baba, kusura bakma…" başlığıyla (27 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Babam hep CHP'ye oy verirdi…

“Atatürk'ün partisidir” derdi…

Bu yüzden sık sık sürgün edildi memur babam, bizim çocukluğumuzun çoğu babasız geçti…

Babamdan sonra ben de CHP'den başka partiye hiç oy vermedim…

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Geçenlerde “Islak imzanız batsın” başlıklı bir yazı yazdım, beni seven ve yazdıklarıma katılan okurlarım sosyal medyada paylaştılar…

Paylaşanlardan birisi de Ali Uluşahin, Bursa'da yılların CHP'lisi, bir ara milletvekili aday adayı…

Yazımı paylaştığı için önceki gün ihraç istemi ile disipline verdiler…

Yani partiden atacaklar…

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Yazarın yazısını TIK'lamak, seçimde partiye oy vermek gibidir…

Birisini dört yılda bir TIK'larsınız, öbürünü okuyup beğendikçe…

Ben kırk yıldır CHP'yi TIK'ladım, CHP bir okurumun TIK'lamasına katlanamadı…

Onu atıyorlar…

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Seçimden sonra bizler cumhuriyet adına dizlerimize vururken, CHP'yi yönetenler koltuk kavgasına düşmüşlerdi, o yazımın bir bölümü şöyleydi:

“Gerçekten de yazarken üzülüyorum…

Ama bu son rezalet açıkça gösteriyor; Nasılsa bu adamların eline geçti CHP, bilincini ve izanını yitirdi…

Köprü yıkılsa elin adamı istifa ediyor…

Cumhuriyet yıkıldı, tınmıyorlar…”

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Özgürlükleri savunduğunu söyleyen CHP'nin, partiden adam atmasına neden olan yazı bu…

İktidarda olsalardı, Ali kardeşimle hapisteydik…

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Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz…

AKP kapı kapı dolaşmaya koyuldu, her yerde harıl harıl makyaj çalışması var…

Dikkat edin; CHP'de iç savaş başladı… Türkiye'yi saltanata teslim edenler, elde kalmış birkaç il ve ilçeye kendi adamlarını oturtmak için birbirlerini yiyorlar…

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Bu haliyle CHP'ye benden artık TIK yok…

Bağışla baba…