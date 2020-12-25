Bekir Coşkun'un heykelinin dikilecek olmasına tepki gösteren AKP'li Alpay Özalan: Adınızı Cumhuriyet Heykel Partisi yapın da rahatlayın

İzmir Buca Belediyesi, hayatını kaybeden yazar Bekir Coşkun’un heykelini dikmeyi kararlaştırmış ve belediye meclisinde karar oybirliğiyle alınmıştı. AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise Bekir Coşkun heykelin yapılmasına tepki göstererek, CHP’lilere “Adınızı Cumhuriyet Heykel Partisi yapın da rahatlayın” dedi.

Sanatçıların atölyede Bekir Coşkun heykeli çalışmasının fotoğrafını paylaşan eski milli futbolcu olan Özalan, Twitter sayfasında şöyle yazdı: “En son ayı heykeli ve maskeli heykel ile gündeme gelen CHP'li Buca Belediyesi 2 metre yüksekliğinde Bekir Coşkun heykeli yaptırıyor. Adınızı ‘Cumhuriyet Heykel Partisi yapın da rahatlayın, halk ile alakanız yok ne de olsa.”