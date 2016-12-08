Bekir Coşkun: TBMM'ye gelecek yeni anayasa teklifi, Atatürk Cumhuriyeti'ne son tekmedir!

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, yeni anayasa teklifine ilişkin olarak Varyan Araştırma'nın anket sonuçlarını hatırlatarak, "2550 kişiye 'AKP'nin anayasa teklifini beğendiniz mi?' diye sordu. Yüzde 74 “evet” çıktı… Teklifi gören var mı?..Yok…" ifadesini kullandı. "AKP milletvekilleri anayasa teklifini imzalıyorlar, ama görmeden… İmzalar boş kâğıda atılıyor…" diyen Coşkun, "Sonuçta; birkaç güne kadar TBMM'ye gelecek yeni anayasa teklifi, Atatürk Cumhuriyeti'ne son tekmedir…" görüşünü dile getirdi.

Coşkun'un Sözcü'de "Şıh’ın anayasal uçuşu…" başlığıyla yayımlanan (8 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Bir kamuoyu araştırma şirketi yoklama yaptı, 2550 kişiye “AKP'nin anayasa teklifini beğendiniz mi?” diye sordu…

Yüzde 74 “evet” çıktı…

Teklifi gören var mı?..

Yok…

*

İtikat kültürüdür bu…

Bil, ya da bilme, beğeneceksin…

Şıhın uçtuğunu gören var mı?..

Ama onu şıh yapan uçmasıdır…

*

Yalaka televizyon ise yağcılıkta öne geçmek bakımından mikrofon tuttu…

“Hanımefendi yeni anayasayı beğendiniz mi?..”

“Beğenmem mi?..”

“En çok neresini beğendiniz?..”

“Her bir yerini…”

*

“Beyefendi anayasayı nasıl buldunuz?..”

“Çok güzel, çok güzel…”

“En çok neresini beğendiniz?..”

“Ana diyor ya, o kısmı çok güzel… Ana gibi yar olmaz, bulunsa da derde çare olmaz… Her şeyin başı ana sevgisi…”

*

AKP milletvekilleri anayasa teklifini imzalıyorlar, ama görmeden…

İmzalar boş kâğıda atılıyor…

AKP'yi destekleyen MHP'nin, uzayı gözetleyen üyesinin “Cumhurbaşkanımız Miraç'a çıkarcasına gökteydi” demesini de koyun üzerine…

Güzel anayasa külliyede hazırlandığı için, AKP'nin bile görmediği yeni anayasada bilinen tek şey:

Şıh uçuyor…

*

Kulaktan dolma bilgiler dışında, anayasa teklifinin hiçbir yerini bilmesek de, hazırlanmasının gizli-kapaklı olması, kendi bakanlarından, milletvekillerinden habersiz hazırlanması dahi gösteriyor ki; çok demokratik bir şey…

Şöyle ki:

Yukarıda demokratik şıh oturuyor…

Başka da kimse yok…

Ne yargı, ne yasama, ne hükümet, ne denetim, ne muhalefet, ne aykırı bir ses, ne bir itiraz…

*

Sonuçta; birkaç güne kadar TBMM'ye gelecek yeni anayasa teklifi, Atatürk Cumhuriyeti'ne son tekmedir…

*

Şıh uçmasına uçuyor da…

Nasıl ineceğini merak ediyor insan…

Havada kalan şıh yok…