Bekir Coşkun: Şu rahip; üç sene mi sürdü casus olmadığını anlamak?

ABD'li Pastör Andrew Craig Brunson'ın İzmir'de "terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk" suçlamalarıyla yargılandığı ve Türkiye ile ABD arasında krize yol açan davada 12 Ekim'de karar çıktı. Brunson hakkındaki adli kontrol şartları ve yurtdışına çıkış yasağı da kaldırılırken, içeride geçirdiği süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı.

Sözcü yazarı Bekir Coşkun Brunson'un tahliyesine ilişkin kalem aldığı yazısında, "Şu rahip…Casus değilse niye tutukladınız, casussa niye bıraktınız?… Üç sene mi sürdü casus olmadığını anlamak?..Belli ki bir oyun çevirmeye kalktılar, çarşafa dolandı…Neyse…Casusluk kapsamına girecekse; buranın bir tımarhaneye döndüğünü söylemeyiz…Aramızda…"değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü'den Bekir Coşkun'un "Casus" başlığıyla(14 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına linkten ulaşabilirsiniz