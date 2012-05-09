Bekir Coşkun 'pislik akıyor' sözü için Erdoğan'a dava açıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Bekir Coşkun, Başbakan Erdoğan'ın, "Kaleminden pislik akıyor" sözüne dava açacağını açıkladı.

Genelkurmay'dan sonra Başbakan Erdoğan'ın da sert sözlerle hedef aldığı Cumhuriyet yazarı Bekir Coşkun Twitter'dan yaptığı açıklamayla polemiği mahkemeye taşıyacağını duyurdu.

Coşkun'un twitter'da şunları yazdı:

"Üzülmeyin arkadaşlarım... Benim kalemim hep şefkat, merhamet, sevgi istedi... Kine, nefrete, merhametsizliğe kızdım... Beni eleştirirken "Kaleminden pislik akan" demesi, asıl bir Başbakan'a yakışmadı... Tabi ki dava açacağım... Yargı yoksa, o zaman sığınacağım tek yer kalır; sizin vicdanlarınız...

Erdoğan ne demişti?

Başbakan Erdoğan İtalya ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Genelkurmay'ın açıklamalarına konu olan Bekir Coşkun için ağır ifadeler kullandı.

'O yazara tüm paşalar dava açmalıdır'

Basın mensuplarının, Genelkurmay'ın yaptığı açıklamaları hatırlatması üzerine de Başbakan Erdoğan, 'O yazara tüm paşalar dava açmalı' cevabını verdi. Başbakan Erdoğan, bugünkü grup toplantısında Genelkurmay Başkanlığı'na sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu'nun konuşması hatırlatılınca 'Kılıçdaroğlu, siyasetin adap yanını iyi anlayamadı. Kimsenin kimseye hakaret yetkisi yok. Genelkurmay'ın açıklamasına neden olan 'Paşa' benzetmesi iyi anlaşılmalı. Paşa benzetmesiyle hakaret Atatürk'e kadar uzanır' açıklamasında bulundu.

'O zatın kaleminden pislik akıyor'

Başbakan Erdoğan Genelkurmay'a yönelik 'Paşa' başlıklı bir yazı yazan Cumhuriyet yazarı Bekir Coşkun'a da oldukça sert sözler söyledi. Erdoğan Bekir Coşkun için ' 'paşalar için yaptığı benzetme talihsiz bir benzetmedir. Ama O zat ne yazık ki bütün kaleminden pislik akan bir zat olduğu için böyle şeyler yapıyor' dedi. Başbakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da Bekir Coşkun'a destek verdiği için eleştirdi.

Bekir Çoşkun ne yazmıştı?

Coşkun’un Cumhuriyet gazetesinde "Paşa" başlığıyla yayımlanan (29 Nisan 2012) yazısı şöyle: