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Bekir Coşkun: "Mini etek ve tayt tecavüze teşvik" diyen malum gazete, eşekte mini etek, keçide tayt mı vardı!

"Bunca sapık nerede yetişiyor diye bir sor!"

30 Ocak 2016 20:56

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, bir gazetede “Mini etek, tayt gibi şeyler tecavüze teşviktir” sözleriyle haber yapıldığını söylerken "Sen öyle bil ama eşekte de mini etek mi vardı?.. Eşeğe tecavüz etmek ayıp bile sayılmaz, memlekette, sıradandır… Keçi mesela, taytlı mıydı?.." diye sordu. Coşkun yazısında Bağdat Caddesinde bir kadının tecavüze uğramasıyla ilgili Twitter üzerinde "19 yaşındaki kızın gece saat üçte dışarıda ne işi var?” sorusuyla yapılan anket için "Bunca sapık nerede yetişiyor diye bir sor!.." dedi.

Coşkun'un Sözcü'de bugün (30 Ocak 2016) yayımlanan "Sapık..." başlıklı yazısı şöyle:

“Mini etek, tayt gibi şeyler tecavüze teşviktir…”
Malum gazete…
Sen öyle bil ama eşekte de mini etek mi vardı?.. Eşeğe tecavüz etmek ayıp bile sayılmaz, memlekette, sıradandır…
Keçi mesela, taytlı mıydı?..

*

Sokakta canlı ne yakalarsa…
Hindi ya da bir masum kız fark etmez…
Çünkü ona sevgi ile işlenmiş normal eğitim yerine, korkuları yüklediler… Korkutularak bastırılmış duyguları ile büyüdü…
Bir gün bıçak sahibi olduğunda, korkuyu yendi…
Artık bıçağı vardı…

*

Ona çocukluğunda düdük ya da mandolin almadılar…
Alsalardı “Küçük bir tavşancık varmış“ şarkısını öğrenecekti…
Ama ona dizi gözüken kızların cehennemde yanacaklarını… Erkek eli değen kızların ahlaksız olduklarını… Namusun memeler ve kalçalarda yer aldığını… Tek başına gece sokakta olan bir kızın oruspu sayıldığını öğrettiler…
Bir de milletin seçtiği Başbakan’ın “Erkek ile kız aynı evde, bizim ahlaki yapımıza uygun değil?” dediğini duyunca…
Başbakan yardımcısının “Kadın kahkaha atarsa edep dışıdır bize göre”dediğini öğrenince…
Milli Eğitim Müdürü “Bir de aynı merdiveni kullanıyorlar” diyince…
Din dersi öğretmeni “Pantolon olsun, tayt olsun, gibi şeylerden tahrik oluyorum” dediğini televizyonda söyleyince…
E bunun bıçağı da vardı…

*

Siz ona “sapık” diyorsunuz…
Oysa o sıradan birisi…
Her an her yerde olanlardan…

*

Çocukluğunda sevgi öğretilememiş, iyi insan olma anlatılmamış, mandolini olmamış çocuklardan birisi…
Bir gün bıçağı oldu sadece…
“19 yaşındaki kızın gece saat üçte dışarıda ne işi var?” diye kızacağına, bunca sapık nerede yetişiyor diye bir sor!..

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