Bekir Coşkun: Memlekette 10 bin dinci terörist, 300 bin işlenebilir sempatizan var!

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Atatürk Havalimanı'nda 42 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak, "10 bin dinci terörist var memlekette, sayı olarak devletin istihbarat elemanlarının iki katı. 300 bin işlenebilir sempatizan var, o da aşağı yukarı polis sayısı kadar. Tabii ki bunlardan bazıları giysi, kılık, kıyafet ister… Mağaza açtılar İstanbul'da, içeriye adam gibi gir giyin, cehennem zebanisi kafa kesen IŞİD militanı gibi çık" dedi.

Bekir Coşkun'un, "Cennetin yerini bilemem cehennemin adresini vereyim…" başlığıyla yayımlanan (30 Haziran 2016) yazısı şöyle:

Cennet'in yerini o da bilmez…

Ama önceki gece ve dün itibarıyla navigasyon cihazına “Havaalanı dış hatlar” yaz, cehennemdesin…

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10 bin dinci terörist var memlekette, sayı olarak devletin istihbarat elemanlarının iki katı…

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300 bin işlenebilir sempatizan var, o da aşağı yukarı polis sayısı kadar…

Tabii ki bunlardan bazıları giysi, kılık, kıyafet ister… Mağaza açtılar İstanbul'da, içeriye adam gibi gir giyin, cehennem zebanisi kafa kesen IŞİD militanı gibi çık…

Otelleri, hastaneleri, eğitim alanları var…

Devletteki kayıtlara göre 6 dinci örgüt aktif; Hizbullah, Hilafet Devleti (HD), İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA/C), Tevhid-Selam, El Kaide ve IŞİD…

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IŞİD cihatçıları Türkiye'yi Rus uçağı düşürülünceye kadar üs olarak kullandılar…

Dayının evi…

Giden silahlar yakalanıp deşifre olunca ve Rus uçağı düşürülüp de Türkiye'nin teröre desteği uzaydan gözlenmeye başlayınca… IŞİD ile ilişkileri askıya aldılar dayılar, hatta suçlarını gizlemek için zaman zaman IŞİD'i bombaladılar…

İşte saldırıların başladığı zaman…

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CNN uluslararası, Atatürk Havaalanı'ndaki patlamadan sonra bütün dünyaya gece yaptığı yorumda dedi ki:

“Cihatçılar o havaalanını iyi bilir…”

Tanımını da yaptılar Türkiye'nin:

“Cihatçı otobanı…”

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Her rejimin sınırları vardır, nerede başlar, nerede biter yazılıdır…

Dinci siyasetin sınırı yoktur…

Devletin bekası için oğlunu, kardeşini boğduran bir kültürden gelir… Cihat için esirlerin kafasını kesmekten, yoluna giden masum insanları bombalarla öldürmeye kadar gider…

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Vazgeç Türkiye…

Bu dincilerin arkasından gitmekten vazgeç…

Bu yobazları güzel ülkemizin başına bela etmekten vazgeç…

Bir an o havaalanında, kucağında bebeğin ile olduğunu düşün; bomba yavrunu parçalasın, sen kanlar içinde bir duvar dibine çök ağla…

Cenneti bilemem…

Ama bak bu cehennem…

Vazgeç…