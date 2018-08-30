Bekir Coşkun: Kuru soğan cumhurbaşkanı olup oraya çıkamaz ama, nicelerini indirdi bir bilseniz

Serada kullanılan ipten tohuma, ilaçtan gübreye tüm girdilerin ithal edilmesinden dolayı yeni sezonda fiyatların tüketicinin cebini yakacağı günlerdir konuşuluyor. Dövizde yaşanan hareketlilik sonrası medya da yer alan zam haberleri ise ancak 'Emekliye 2019 Ocak ayında yapılacak zam miktarı' şeklinde yer buluyor. Sözcü yazarı Bekir Coşkun, 'Kuru soğan' başlığıyla yayımlanan yazısında zamlanan ürünlere yer vererek, "Kuru soğan cumhurbaşkanı olup oraya çıkamaz ama, nicelerini indirdi bir bilseniz" dedi.

Ekonomi yoksulların başına çöküyor diyen yazar Coşkun, "Hıyar var, domates var, patates var, sivri var, turp var, kuru var… İttifak yaptıklarında neler olacak göreceksiniz" diyerek yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"30 Ağustos Büyük Taarruz'da canlarını vererek bize bu ülkeyi bırakan yiğitlerin bezden torbalarında üç şey vardı:

Kuru ekmek, tuz ve bir soğan…

Ama kuru soğan 4 liraya çıktığı gün…

Anladı…

Bir depo benzin yarım maaşa, doğalgaza %50 zam, elektriğe %14 zam, ekmeğe %20 zam, dolmuşa %25 zam, süte %33 zam, tereyağına %65 zam, yumurtaya %27 zam, dana kıyma 42 lira…

Kuru soğanı hiç 4 lirayken görmemişti…

Başına geleni şimdi çaktı…

Ekonomi yoksulların başına çöküyor…

Bizim için ise artık muhalefete gerek yok, kuru soğan var…

Hıyar var, domates var, patates var, sivri var, turp var, kuru var… İttifak yaptıklarında neler olacak göreceksiniz…

Kuru soğan cumhurbaşkanı olup oraya çıkamaz ama, nicelerini indirdi bir bilseniz… "

Yazının tamamı için tıklayın