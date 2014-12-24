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Bekir Coşkun: Kılıçdaroğlu bana 'seçimde şansımız yok' dedi

'Za­ten Ke­mal Bey seçimleri ka­za­nır­sa, en çok ken­di­si şa­şı­ra­cak'

24 Aralık 2014 13:38

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun bir yemekte görüştüğü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "2015 Genel Seçimlerinde kazanma şansınız var mı?" sorusuna, "Yok" diye yanıt verdiğini söyledi.

Sözcü gazetesinden Nil Soysal'lın sorularını yanıtlayan (24 Aralık 2014) Coşkun'un verdiği ilgili yanıtlar şöyle:

Ge­çen yıl ara­da kay­na­dı. Ama iki yıl ön­ce­ki soh­be­ti­miz­de, “Kı­lıç­da­roğ­lu çok ba­şa­rı­sı­z” de­miş­ti­niz…

De­miş­tim evet. O za­man üç se­çim kay­bet­miş­ti. Bu­gün kay­bet­ti­ği se­çim sa­yı­sı dört. Fa­kat se­ne­ye gö­re­cek­sin, yapılan be­şin­ci se­çi­mi de kay­bet­miş ola­rak biz bu­ra­da ko­nu­şa­ca­ğız.

O ka­dar mı emin­si­niz?

O ka­dar emi­nim. Çün­kü ge­çen­ler­de bir ye­mek­te bir ara­ya gel­dik Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu ile. Ben Ke­mal Be­y’­e; “Se­çim­de şan­sı­nız var mı?” di­ye sor­dum. “Yo­k” de­di. Ken­di­si de­di bu­nu. “Biz ik­ti­dar olu­yo­ruz di­ye­bi­lir mi­si­niz?” de­dim. “Di­ye­me­m” de­di. Bu as­lın­da umut­suz­lu­ğu­mu da­ha çok ar­tır­dı. Şim­di tek umu­dum ne bi­li­yor mu­sun? Ben bu­gü­ne ka­dar ne de­sem ter­si çık­tı. Bu­gün di­yo­rum ki; “Ke­mal Bey se­çi­mi ka­za­na­ma­ya­cak.” İn­şal­lah ka­za­nır. Ama za­ten Ke­mal Bey ka­za­nır­sa, en çok ken­di­si şa­şı­ra­cak! Uzun sü­re ina­na­ma­ya­cak! Şok fi­lan ge­çi­re­cek hat­ta.

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