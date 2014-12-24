Bekir Coşkun: Kılıçdaroğlu bana 'seçimde şansımız yok' dedi

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun bir yemekte görüştüğü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "2015 Genel Seçimlerinde kazanma şansınız var mı?" sorusuna, "Yok" diye yanıt verdiğini söyledi.
Sözcü gazetesinden Nil Soysal'lın sorularını yanıtlayan (24 Aralık 2014) Coşkun'un verdiği ilgili yanıtlar şöyle:
Geçen yıl arada kaynadı. Ama iki yıl önceki sohbetimizde, “Kılıçdaroğlu çok başarısız” demiştiniz…
Demiştim evet. O zaman üç seçim kaybetmişti. Bugün kaybettiği seçim sayısı dört. Fakat seneye göreceksin, yapılan beşinci seçimi de kaybetmiş olarak biz burada konuşacağız.
O kadar mı eminsiniz?
O kadar eminim. Çünkü geçenlerde bir yemekte bir araya geldik Kemal Kılıçdaroğlu ile. Ben Kemal Bey’e; “Seçimde şansınız var mı?” diye sordum. “Yok” dedi. Kendisi dedi bunu. “Biz iktidar oluyoruz diyebilir misiniz?” dedim. “Diyemem” dedi. Bu aslında umutsuzluğumu daha çok artırdı. Şimdi tek umudum ne biliyor musun? Ben bugüne kadar ne desem tersi çıktı. Bugün diyorum ki; “Kemal Bey seçimi kazanamayacak.” İnşallah kazanır. Ama zaten Kemal Bey kazanırsa, en çok kendisi şaşıracak! Uzun süre inanamayacak! Şok filan geçirecek hatta.