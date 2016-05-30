Bekir Coşkun: Kendin gibi devleti de Orta Çağ'a götürmek istiyorsun, tutmasak çölde devesin

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek " Kendin gibi devleti de Orta Çağ'a götürmek istiyorsun üstelik…Biz zor tutuyoruz…

Tutmasak; çölde devesin…" dedi. Erdoğan'ın katılımıyla Yenikapı'da kutlanan fetih gösterisine ilişkin de "Kutladığın İstanbul'un Fethi, Orta Çağı'ı kapattı " diyen Coşkun " Ama sen Orta Çağ'a dönmek istiyorsan, biz bırakmıyoruz" ifadesini kullandı.

Bekir Coşkun'un Sözcü'de "Sen de gemileri yürüttün ya..." başlığıyla (30 Mayıs 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Kutladığın İstanbul'un Fethi, Orta Çağ'ı kapattı…

Ama sen Orta Çağ'a dönmek istiyorsun, biz bırakmıyoruz…

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Tüm dünyayı etkiledi o Fetih… Barut ve topun yaygın kullanımı ile derebeylikler yıkılırken, insanlık yeni keşiflere yöneldi… Makineler tarımı büyüttü, matbaaların çoğalması ile bilginin dağılımı ve kullanımı insanın yaşamını değiştirdi…

Tüm dünya Yeni Çağ'a geçti İstanbul'un Fethi ile…

Sen hariç…

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İstanbul'un trafiğinin içine ettiniz yine bugün, görgüsüzce kutluyorsunuz ama, bir sen kaldın Orta Çağ'da…

Hâlâ kafan deve üzerinde…

Hâlâ hurma ile cennete gitmeyi düşünüyorsun…

Hâlâ bir canlıyı kesip, üzerine binerek sırat köprüsünü geçeceğini sanıyorsun…

Hâlâ kadının saçını iffeti bellemişsin…

Hâlâ çocukları uzaya gitmeye değil, cennete gitmeye hazırlıyorsun…

Hâlâ çok çocuk yapmayı marifet sanıyorsun…

Hâlâ şeriat diyorsun…

Hâlâ bakanın “NASA anlamaz bu işten” diyor, valin hâlâ yağmur duasına çıkıyor…

Hâlâ mezhepçisin…

Hâlâ ümmetçisin…

Hâlâ tarikatçısın…

Hâlâ yobazsın…

*

Şu kutladığın İstanbul'un Fethi Orta Çağ'ı kapattı, Yeni Çağ'ı açtı…

Sen hâlâ Orta Çağ'dasın…

*

Orta Çağ; din baskısı ile toplumu ayakta tutarken, Yeni Çağ ile birlikte ahlak, özgürlük, eşitlik, hukuk, kavramları baskın girdi insanlığın yaşamına…

Hiçbiri sende yok…

Mesela; Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında gemileri karada yürüttü diyorsun, sizin 21'lik veletlerin “yürüttükleri” gemiler kaç filo?…

*

Kendin gibi devleti de Orta Çağ'a götürmek istiyorsun üstelik…

Biz zor tutuyoruz…

Tutmasak; çölde devesin…