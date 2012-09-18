Bekir Coşkun: İstifa edip çekip gitmek zorunda kalacaksınız



Bekir Coşkun

(Cumhuriyet - 18 Eylül 2012)



Son Mektup...



Kemal Bey sizi anlamakta gerçekten zorlanıyor insan...

“Cumhuriyeti yıkmak amaçları var, ülkeyi felakete sürüklüyorlar” diyorsunuz...

Birlikte anayasa yapıyorsunuz...

*

“Terörü bu hale getiren sizsiniz, siz orada oturdukça terör durmaz, bir defa niyetiniz kötü” diyorsunuz...

Arkasından kapılarına gidip “Sizinle bir araya gelelim” diyerek terörü birlikte çözmeyi öneriyorsunuz...

*

Valla bir âlemsiniz...

*

Hapistekileri kurtarmak için AKP ile kâğıt imzalayıp “Bu işi de güzel bir şekilde hallettik” dediğinizde 62 gazeteci tutukluydu...

Şimdi 102...

*

Tepkileriniz birer küçük balon gibi gözüküp gözüküp sönüyor...

Cumhuriyet tarihimizin en büyük yıkım projesi olan 4+4+4 için siz daha evde konuşma metni hazırlarken dün bir başka haber geldi:

Harp okulları imam hatiplere açılıyor...

*

Kan ağlıyor Türkiye...

Sadece konvoy konvoy şehit tabutları değil... Gençleri, çocukları vuran... Geleceği karartan... Duyguları ve inançları yaralayan... Ağaçların ve derelerin dahi kurtulamadığı bir yıkımdır bu...

En saf insanlar dahi ülkenin nasıl bir tuzağa düşürüldüğünü anlamaya başladılar...

Hiçbir iktidar bu kadar büyük günah işlemedi...

Cumhuriyet bitti...

Daha ne olsun...

*

Bu kadar çok kötü niyeti, suçu, kabahati ve günahı olan bir iktidarın orada bir gün dahi oturmamaları lazım...

Ama onları orada tutan tek şey var:

Böyle muhalefet...

Bir bakıma suç ortağısınız...

Tarih size soracak...

*

Neredesiniz?..

*

Topluma şirin gözükmeye çalışıyorsunuz...

Bu gereksiz...

Siz zaten şirin bir insansınız...

Siyasi duruşunuz yanlış; yüzeysel, cılız, tembel, laf ola, tutarsız, ürkek, kolay...

*

Olacaklara bakın:

Yerel seçimlerde kaybedeceksiniz...

(Üç beşi dışında dönüp bir bakın belediyelerinize ya da gelin ben göstereyim size insanların nasıl yaka silktiğini...)

O zaman...

Belki istifa edip çekip gitmek zorunda kalacaksınız...

Bir karambol daha...

*

Ve bu size son mektup...

Bir dahaki mektup size güvenip oy verenleredir...

*

Canı yandıkça...

Kendi dizine vurur insan...