Bekir Coşkun: İlk işimiz, CHP'yi sekiz kez seçim kaybedenlerden kurtarmak olmalı!

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Nisan'da yapılan halk oylamasına ilişkin yürütülen "Hayır" kampanyasının "zayıf karnı" olduğunu savunarak "2019'da bu referandumun uygulamaya geçmesi için yine sandık var önümüzde. Dokuzuncu kez kaybetmeyi mi beklemeliyiz?" dedi. Coşkun, "İlk işimiz; CHP'yi sekiz kez seçim kaybedenlerden kurtarmak olmalı. Bu aynı anda verdiğimiz hukuk mücadelesine engel değil" görüşünü dile getirdi.

Bekir Coşkun'un "CHP'ye iki lafımız var" başlığıyla yayımlanan (21 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Yürekli insanlar tutuklanmayı göze alıp direnirken...

CHP Sözcüsü Böke “Sine‐i millete döneriz” dedikten kırk beş dakika sonra Grup Başkanvekili Gök çıkıp “Sine‐i millet yok” demeseydi, bu yazıyı yazmayacaktım... “Henüz sırası değil” diye...

Ama basiretsizliğin sırası yokmuş...

Her biriniz ayrı bir parti misiniz?..

Genel Başkanınız yok mu sizin?..

*

Bak arkadaş:

Referandum kampanyasında CHP örgütü ve tabanı büyük bir çaba gösterdi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta gizledik... “Fazla gözükmesin” dedik...

“Ne diyor?” diye koşup sormadık...

Köşelerimizde söz etmedik, yokmuş gibi yaptık...

*

Zaten o da kendini gizledi... Meydanlarda çok gözükmedi... Öne çıkmadı...

İl il koşmadı...

*

Çünkü Kemal Bey “Hayır”ın zayıf karnıydı...

Erdoğan bunun farkına vardı...

Bizler gizlemek isterken, o tutup tutup milletin önüne koydu... Özellikle referanduma günler kala tüm konuşmalarında “Ey Kılıçdaroğlu” diye başladı, “Ey Kılıçdaroğlu” diye bitirdi...

Ana muhalefet liderinin yeterince güven vermemesinin bir‐iki puanlık kaybı yok mudur referandumda?..

Sonuçta 1‐1,5 puanla kaybettik...

*

Şimdi...

Her iki kişiden birisi bu anayasayı tanımıyor ve büyük bir demokrasi

mücadelesi başladı...

Ancak demokrasi mücadeleleri

örgütsüz, yani partisiz asla olmaz...

Başarılamaz...

2019'da bu referandumun uygulamaya geçmesi için yine sandık var önümüzde... Dokuzuncu kez kaybetmeyi mi beklemeliyiz?..

*

İlk işimiz; CHP'yi sekiz kez

seçim kaybedenlerden kurtarmak olmalı... Bu aynı anda verdiğimiz hukuk mücadelesine engel değil...

*

Umutlarımız boğazlarımızda düğümlü...

Her birimizin içinde kıyametler kopuyor...

Kaç gecedir gözlere uyku girmedi... Çocuklarımız adına korkumuz var...

Laik hukuk devleti olan cumhuriyetimiz yıkıldı... Kızgın ama çaresiziz...

*

O gün yaşlı insanlar erkenden gelmiş oy kuyruğuna girmişlerdi... Yaşı çiftten kır saçlı erkek, içeri girerken, başörtüsünün altında kıvırcık saçları gözüken yol arkadaşına dönüp “Hayırlı olsun” dediğinde, kuyrukta bekleyen herkes ağlamıştı...

Yeter...