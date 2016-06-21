Bekir Coşkun: "Faşo" dedik, "Beyaz çoraplılar" dedik, şerefli siyaseti öğretiyorlar; MHP kadar olamadın CHP

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, MHP'de tüzük değişikliğine yönelik verilen tüm önergelerin kabul edildiği olağanüstü kurultay ile ilgili olarak, “'Faşo' dedik, 'Lümpen' dedik, 'Beyaz çoraplılar' dedik, şerefli siyaseti öğretiyorlar bize. MHP kadar olamadın CHP" dedi.

"Türk siyasi tarihinin belki de en ilginç kongresi idi.

Parti karşı, genel merkez karşı, genel başkan karşı. Ama vicdanı sızlayan delege kısmı, bir tarlanın ortasındaki salonda toplanarak ve çoğunluğu sağlayarak partisine sahip çıktı.

Devlet Bahçeli'yi gönderiyorlar" ifadesini kullanan Coşkun, "MHP'de dört tane aday çıktı. Zımba gibi. O dördü el ele geldiler kongreye, diz dize oturdular. Parti tüzüğünü kafa kafaya vererek hep birlikte değiştirdiler, 10 Temmuz'da genel başkanlarını seçecekler" diye yazdı.

Bekir Coşkun'un "MHP kadar olamadın CHP" başlığıyla yayımlanan (21 Haziran 2016) yazısı şöyle:

“Faşo” dedik…

“Lümpen” dedik…

“Beyaz çoraplılar” dedik…

Şerefli siyaseti öğretiyorlar bize…

*

Sosyal demokratlar, sosyalistler, solcular, komünistler ekran başındaydı… Baktılar; başımızdaki bu beladan bizi MHP kurtarsa…

Ambulans beklemek gibi bir şey…

*

Türk siyasi tarihinin belki de en ilginç kongresi idi…

Parti karşı, genel merkez karşı, genel başkan karşı… Ama vicdanı sızlayan delege kısmı, bir tarlanın ortasındaki salonda toplanarak ve çoğunluğu sağlayarak partisine sahip çıktı…

Devlet Bahçeli'yi gönderiyorlar…

*

Bahçeli buna engel olmak için en son çare “Bu meskun mahal dışında, tarla gibi bir yerde efendime söyleyeyim, fevkalade uzak bir yerde yapılmıştır” dedi…

Uzaklık 32 kilometre…

Kendisi kurultayı durdurmak için mahkemeye gitti…

Mahkeme Gemerek'te…

Gemerek 391 kilometre…

*

MHP'de dört tane aday çıktı…

Zımba gibi…

O dördü el ele geldiler kongreye, diz dize oturdular…

Parti tüzüğünü kafa kafaya vererek hep birlikte değiştirdiler, 10 Temmuz'da genel başkanlarını seçecekler…

*

“Kemal Bey'i değiştireceğiz ama yerine adam bulamıyoruz” diye diye dokuz seçim kaybetmiş, onuncusunu kazanma şansı asla olmayan CHP'nin de umudu MHP…

CHP; kadın adaylarını partiden sepetleyip, bıyıklı milli görüşçüyü kadın kontenjanından yönetime sokarken, MHP'nin muhtemel Genel Başkanı bir kadın…

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Atatürk'ün partisisin…

Sile sile Atatürk'ün adı kalmadı, 700 metre yakınındaki köşkünü yıktılar, Onuncu Yıl Marşı'nı yasaklamaya geldi sıra, cumhuriyeti başına yıkıyorlar…

Yakalarına yapışıp dünyanın en suçlu iktidarından hesap soracağına, Genel Başkanları hala “Bizi içeri atmalarından korkmuyoruz” diyor…

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MHP kadar olamadınız…

İnsanda biraz sıkılma olur…