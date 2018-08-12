Bekir Coşkun Erdoğan'a seslendi: İyi ama borçları hatim indirerek ödeme imkanı yok

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra dolarla yatıp dolarla kalkıyoruz. Piyasalarda Türk Lirası değer kaybederken dolar her geçen gün yükselerek rekor kırıyor. Hükümet kanadından yapılan açıklamalar ise 'Allah'a güvenmemiz yönünde. Sözcü yazarı Bekir Coşkun, "Allahım doları indir" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına atıfta bulundu. Coşkun, "Bu kadar cesaret ve bilgi ile, nihayet ekonomi iflas etti. Çıkıp dedi ki: “Neymiş, dövizmiş… Geçin o işi… Dolar molar bize sökmez… Onların doları varsa, bizim de Allah'ımız var…İyi ama borçları hatim indirerek ödeme imkanı yok…Biz “İşimiz Allah'a kaldı” dediğimizde inanmıyorsunuz" dedi.

TIKLAYIN- Erdoğan: Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var!

Bekir Coşkun, iktidarın ekonomi anlayışını yorumladığı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bir keresinde “Ben ekonomi tahsili gördüm… Hocalarımız her zaman bize ekonomi cesaret ister demişlerdir” dedi…

“Ticaret” dese neyse, ama ekonomi ile “cesaretin” ilişkisini hiç duymamıştım…

Belki de Harbiye'den mezun…

Zaten tevazuya gerek yok, ekonomiden çatır çatır anladığını bize Man Adası meselesinde kanıtlamış birisi…

“Para gitmedi ama geldi” tezi, birçok ekonomisti “Bu nasıl olabilir?” diye düşündürdü…

Cesaretle…

Bir şey gitmeden geldiğine göre; insanın oturup Karayip Adaları'ndan başlayarak, tüm adalara “Benim param niye gelmedi?” diye telgraf çekesi geliyor…

Cesaret…

Mesela Pozantı'dan hiç çıkmamış bir vatandaş… Ya da Harran'dan dışarı adım atmamış birisi… Devlet “geçiş garantisi “verdiği için, arkadaşın yaptığı köprülerden geçmediği halde “Geçiş” parası veriyor…

Üstelik arabası yok…

Yaptıkları büyük hastanelerin parası da sanki ameliyat olmuş gibi sağlıklı insanlardan çıkıyor, alicengizlerin cebine giriyor…

Bilgi ve cesaret…

13 sene oldu paradan altı sıfır atılalı, ama hâlâ altı sıfır kullanan tek kişi bu…

Meydanlarda yatırımlardan söz ederken, demek ki bir anda cesaret geliyor, kendi attığı altı sıfırı koyup “katrilyon” diyor…

Vatandaş haliyle “katrilyonu” duyunca çok sevinip alkışlıyor…

Bu kadar cesaret ve bilgi ile…

Nihayet ekonomi iflas etti…

Çıkıp dedi ki:

“Neymiş, dövizmiş… Geçin o işi… Dolar molar bize sökmez… Onların doları varsa, bizim de Allah'ımız var…”

İyi ama borçları hatim indirerek ödeme imkanı yok…

Biz “İşimiz Allah'a kaldı” dediğimizde inanmıyorsunuz…"