Bekir Coşkun: Diktatörlerin en çok korktuğu şey sosyal medya; toplu açılışlardan toplu kapanışlara geçtiler

Cumhuriyet'e operasyon ve HDP'lilerin tutuklanması sürecinde sosyal medyanın kısıtlanmasını eleştiren Sözcü yazarı Bekir Coşkun, "Diktatörlerin en korktukları şeydir bu çağda: Sosyal medya… Orada konuşuyorlar, orada tartışıyorlar, orada karar veriyorlar, orada örgütleniyorlar, oradan haberleşiyorlar… ATV, STAR, falan filan… Topunun sesi Meriç Nehri'ni geçemezken, sosyal medya kıtadan kıtaya yer küreyi dolanıp duruyor" dedi. Bekir Coşkun, yazısında "Sonuçta toplu açılışlardan, toplu kapanışlara geçmelerini önemseyin… İyi işarettir… Sıra toplu kapatmalara gelmişse, bir son var önümüzde… Her kapattığı şeyle, kendini biraz daha çıkmaza kapatır diktatör… Ve gider" ifadelerine yer verdi.

Bekir Coşkun'un Sözcü'de yayımlanan yazısı şöyle:

Harp okulları, askeri liseler toptan kapatıldı…

Dershaneler, yurtlar, kolejler toptan kapatıldı…

Hastaneler, laboratuvarlar toptan kapatıldı…

Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticileri, yazarları içeri toptan kapatıldı…

HDP yönetimi toptan kapatıldı…

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Toplu açılışlarda; umumi tuvaleti, saksıyı, kömürlüğü, hemşire odasını, mescidi, müdür koltuğunu, yangın söndürme kovalarını içine koyup… Meydanlarda “500/1000 toplu açılış” yaptıklarında, millet duysun diye 35 kanaldan yayın yapılırken…

Bunca toplu kapatışı kimse duymasın diye, sıra geldi:

İnternet toptan kapatıldı…

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Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook…

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Niye kapatıyorsun?…

Niçin korkuyorsun; çapulculardan, TC'lerden, Arızaadam'dan, Dilay'dan, Selcan'dan, Ekşi Sözlük'ten, RT'lerden, TT'lerden?..

Telaşın niçin?..

*

Çünkü; orada tepkiler birleşiyor…

Kızgınlıklar yığılıyor…

Akıl çoğalıyor…

Düşünceler kümeleşiyor…

Çok ses çıkıyor, çok…

*

Diktatörlerin en korktukları şeydir bu çağda:

Sosyal medya…

Orada konuşuyorlar, orada tartışıyorlar, orada karar veriyorlar, orada örgütleniyorlar, oradan haberleşiyorlar…

ATV, STAR, falan filan… Topunun sesi Meriç Nehri'ni geçemezken, sosyal medya kıtadan kıtaya yer küreyi dolanıp duruyor…

Ve sonuçta oradan başlayarak gidiyor diktatör…

Gürcistan, Libya, Mısır, Tunus…

*

Sonuçta toplu açılışlardan, toplu kapanışlara geçmelerini önemseyin…

İyi işarettir…

Sıra toplu kapatmalara gelmişse, bir son var önümüzde…

Her kapattığı şeyle, kendini biraz daha çıkmaza kapatır diktatör…

Ve gider…