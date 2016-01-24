Bekir Coşkun: Bütün hayvanlar adına "Badem'in babası" Mustafa Koç'a teşekkür ediyorum

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mustafa Koç'un hayvan sevgisini anlattı. Koç'un, yaklaşık on yıl önce yaralı halde bulunan Akdeniz foku Badem ile özel olarak ilgilendiğini hatırlatan Coşkun, "Bütün hayvanlar adına 'Badem’in babasına' teşekkür etmek için bu yazı… Bir başka dünya varsa, bir havuzda çocuklar gibi oynayacaklar… Badem ile babası…" ifadelerini kullandı.

Bekir Coşkun'un "Badem ile babası…" başlığıyla yayımlanan (24 Ocak 2016) yazısı şöyle:

Fok “Badem” yaralı bir şekilde bulundu siyah gözleri ile bakıp durdu insanlara…

Su Altı Derneği (SAD) ile Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) el ele verip onu tedavi ettirmek istediler…

Ancak bu pahalı bir tedaviydi ve paraları yoktu…

Hayvanlara duyarlı Mustafa Koç haberi gazetelerde görünce tüm masraflarını üstlendi, Badem’i evlat edinmişti, özel bir barınak yapıldı, Hollanda’dan bir uzman balıkçı getirildi…

Badem düzeldi, artık insanlara alışmadan tekrar denizlere dönmesi gerekiyordu…

*

Ancak bu haberler medyada yer aldıkça Badem ünlü olmuştu, “İnsanlara alışmasın“ derken, gören kucakladı…

Badem’in yanında fotoğraf çektirmek için koşan koşana… Protokolün ortasında, gözünde gözlükle bile resimleri yayınlanıyordu Badem’in…

Tepsiyle börek yapıp getiren vardı…

Antepli işadamı Badem’e güneş şemsiyesi ile terlik gönderdi…

Vali de koştu, insanlarla temas etmemesi, hatta insanları görmemesi gereken Badem, siyah takımlı, kırmızı kravatlı adamların arasındaydı…

Bakan da geldi…

“Badem bizim canımız” üzerine uzun bir konuşma hazırlamıştı, Badem dinlerken uyudu…

Denize salındığında “Galiba yuvasına gitti” derken, yanında bir erkek arkadaşla döndü Badem... Onun adını da “Bayram” koydular… Bu kez paparazziler Badem’i izlemeye başladı, sonunda “Badem teknede Bayram ile yakalandı“ diye haberler çıktı…

Bir bebekleri oldu, ancak bebek doğar doğmaz ölmüştü…

Badem, bir kayanın üzerinde günlerce ağladı…

*

Mustafa Koç olanlara üzülüyordu…

Kimi zaman günde üç kez telefon açıp sorduğu Badem mutsuzdu… Hırçınlaşmış, yaklaşanlara tepki göstermeye başlamıştı…

Bir gün gidip Badem’i gördü, okşadı, birlikte yüzdüler…

İki çocuk gibiydiler…

Sonraki zamanda kimse Badem’i görmedi…

*

Bunları, Mustafa Koç bugün çekip giderken, hayvan dostlarının yüzlerce mesajı üzerine yazıyorum…

Bütün hayvanlar adına “Badem’in babasına” teşekkür etmek için bu yazı…

Bir başka dünya varsa, bir havuzda çocuklar gibi oynayacaklar…

Badem ile babası…