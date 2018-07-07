Bekir Coşkun: Biz cumhuriyeti kaybettik dostlar

Sözcü yazarı Bekir Coşkun 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni eleştirdi. ''Biz cumhuriyeti kaybettik dostlar'' diyen Coşkun, ''Bundan böyle de devlet, kendi yapıp, kendi inceleyip, kendi imzaladığı KHK'lar ile yönetilecek'' ifadesini kullandı.

Meclis'in yeni sistemde önemini yitirdiğine değinen Coşkun, ''Kıyma fiyatlarından, hava savunma sistemlerine kadar, sorumlu tek kişi var'' diye yazdı.

Bekir Coşkun'un ''Kanun Hükmünde Lamborghini…'' (7 Temmuz 2018) başlıklı yazısı şöyle:

Yeni rejimin ilk Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) yayınlandı…

Tek adamın kanun yerine geçecek ilk KHK'sı bu…

Bu KHK ile; 95 yıllık kanunların içinde geçen ne kadar “Başbakan”, “Başbakanlık”, “Bakan”, “Bakanlıklar” tanımı varsa kalkıyor, yerine “Cumhurbaşkanı”, “Cumhurbaşkanlığı” yazılıyor…

(Dua edin “Reis” yazdırmadı…)

Bundan böyle de devlet, kendi yapıp, kendi inceleyip, kendi imzaladığı KHK'lar ile yönetilecek… Meclis'in yaptığı kanunları beğenmezse, imza için kime gidecek?..

Kendine…

Meclis bitti…

Bu bakımdan Reis'in AKP milletvekili yaptığı Kenan Sofuoğlu'nun, menteşesi çıkmış gibi kapıları havaya açılan Lamborghini spor arabası önem kazanıyor…

“Meclis'e giderken arabamın sesi ile insanlar ‘Kenan geliyor' diyecekler” demesi, Meclis'in yeni konumunu anlatıyor…

Yeni sistemde Meclis'in sesi-sedası yok…

Baktınız kıyamet gürültü, kenara kaçtınız…

Hah “Kenan geliyor”…

Yasamanın yeni sesi…

Biz cumhuriyeti kaybettik dostlar…

Rejim değişti…

Kuvvetler ayrılığı bitti…

Parlamenter sistem gitti…

Tek tesellimiz; suçu-günahı yükleyip kenara çekileceği, başbakanlar, bakanlar, hükümetler falan artık yok…

Kıyma fiyatlarından, hava savunma sistemlerine kadar, sorumlu tek kişi var…

Her şeyin hesabının sorulacağı tek kişi…

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