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Bekir Coşkun: Aylin Nazlıaka götünün korkusundan sesini çıkarmayan bu ülkenin erkeklerine ders verdi

"Gidişin kadınların elinden olacak..."

21 Ocak 2017 11:27

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın Meclis'ten geçen anayasa değişiklik teklifi oylaması sırasında kendisini kürsüye kelepçeleyerek protesto eylemi yapmasına ilişkin olarak, “Benim cumhuriyete borcum var, diyerek, götünün korkusundan sesini çıkarmayan bu ülkenin erkeklerine ders verdi" yorumu yaptı.

"Hep söylüyorum: Gidişin kadınların elinden olacak" diyen Coşkun, Bizim kadınlarımız böyledir hafız… Söz konusu çocuklarını büyüteceği vatansa, canını verir… Bakma ince bileğine… Yüreğinden cumhuriyete kelepçelidir…" ifadesini kullandı.

Coşkun'un Sözcü'de "Gidişin kadınların elinden olacak" başlığıyla yayımlanan (21 Ocak 2017) yazısı şöyle:

“Bir arkadaşımız odasındaki Atatürk'ün çerçevesini indirdi” deyince, indireni bulamadılar, onu CHP'den attılar…
Partinin penceresinden gözüken Atatürk'ün köşkü yıkılırken dahi seyrettiler de, çerçevesi falan derken, Aylin Nazlıaka'yı ihraç ettiler…

*

Bir babanın reddedilen suçsuz kızı gibi, gizli gizli “Ben o ailenin kızıyım” diyerek çalışmalarını sürdürdü…
Tepkisi olan her gencin yanına koştu, her olayda oradaydı, her demokratik eylemde en önde durup direndi…

*

Sıra gelmişti, cumhuriyet denilen büyük mirası TBMM'de yıkmaya…
CHP “Topluca oturma” eyleminin arkasından, “Toplu ayağa kalkma”, “Toplu arka dönme”, “Toplu dışarı çıkma”, “toplu içeri girme”, “Toplu girip çıkma, girip çıkma”eylemlerinde bulunduktan sonra, “Şimdi topluca ne yapalım?” derken…
O kadın fırladı, elindeki kelepçeyi TBMM kürsüsüne taktı…
Bir anda Türkiye'yi TBMM'ye kilitledi…

*

Cumhuriyetten önce, nüfus sayımlarında bireyden dahi sayılmayan, seçme hakkı bile olmayan, cumhuriyet sayesinde milletvekili olmuş AKP'li kadınların saldırısına uğradı bir anda…
Tartakladılar…
Hırpaladılar…
Tekmelediler…
Ama o kürsüde 1.5 saat kalarak söyleyeceğini söyledi…
“Biliyorum vicdanınız rahat değil” diyerek Devlet Bahçeli'ye…
“Hırpalanmayı, aç-susuz kalmayı göze aldığım için buradayım” diyerek CHP'ye…
“Benim cumhuriyete borcum var” diyerek, götünün korkusundan sesini çıkarmayan bu ülkenin erkeklerine ders verdi…

*

Hep söylüyorum:
Gidişin kadınların elinden olacak…

*

Türkiye hüzün içinde, Aylin Nazlıaka ile Şafak Pavey'in, ana kırlangıçlar gibi cumhuriyetimiz için çırpınışını izledi önceki gece…

*

Bizim kadınlarımız böyledir hafız…
Söz konusu çocuklarını büyüteceği vatansa, canını verir…
Bakma ince bileğine…
Yüreğinden cumhuriyete
kelepçelidir…

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