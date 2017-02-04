Bekir Coşkun: Atayacak, denetleyecek, yargılayacak, o ne derse o olacak; Allah mı bu!

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, nisan ayında referanduma götürülmesi planlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin tepkisini sürdürerek, "Atayacak, denetleyecek, yargılayacak, isterse atacak, isterse bağışlayacak. O ne derse o olacak. Tövbe, Allah mı bu?…" diye sordu. Coşkun, "Yapma Türkiye... Etme Türkiye… Kendi ikballeri ve çıkarları için, tüm bunları bildikleri halde yalakalık olsun diye “Evet” diyenlere kanma Türkiye… Cumhuriyete kıyma…" ifadesini kullandı.

Coşkun'un Sözcü'de "Cumhuriyete kıyacak mısınız?.." başlığıyla yayımlanan (4 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Anlamak istemeyene anlatmak hakikaten zor…

Türkçe anlamıyor…

Şarkılı anlattı çocuklar, anlamadı…

Tiyatro ile anlattılar, anlamadı…

Afrika'ya gidip gözüyle gördü, anlamadı…

Trump İngilizcesini söyledi, ABD parçalanıyor, anlamadı…

Merkel geldi Almancasını söyledi, anlamadı…

*

En ilkel hukuk dahi diyor ki:

Bir kişi; hem polis, hem savcı, hem yargıç, hem gardiyan, hem kanun olamaz…

*

Varsayalım cumhurbaşkanı ortalığı yakıp yıktı, suç işledi, devleti parçalanma noktasına getirdi:

Yürütmenin başıdır, polis kendisidir…

Savcılar kurulunun başıdır, savcı kendisidir…

Yargının başıdır, hakim kendisidir…

Kanunları KHK ile yapacak, kanun kendisidir…

*

Bunun neresi demokrasi?..

Neresi hukuk?..

Neresi devlet?..

*

Tüm şu aşağıdakileri atayacak, denetleyecek, yargılayacak, isterse atacak, isterse bağışlayacak yine kendisi:

Bakanlar, belediye başkanları, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, polisler, yüksek yargı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, savcılar, yargıçlar, rektörler, dekanlar, memurlar, istihbaratçılar, askerler, jandarmalar, cezaevi müdürleri, gardiyanlar, maliyeciler, vergi memurları, icra, iflas…

O ne isterse…

O ne derse…

Tövbe, Allah mı bu?…

*

Daha açık nasıl anlatılır?..

Kime veriyorsunuz bu yetkiyi?..

PKK ile açılım, Apo ile süreç, FETÖ ile paralel, Ergenekon, Balyoz, Mavi Marmara, Deniz Feneri, Büyük Ortadoğu Projesi, İsrail, Mısır, Rusya, Lübnan, Şam'da namaz kılmak, Kıbrıs, Ege Adaları, 4+4+4, kurutulan dereler, kesilen ormanlar, çökertilmiş bir ordu…

Dön bir İstanbul'a bak…

Kendisi “İstanbul'u kötü yapılaşma ile felç ettiler” dedi…

Bunu söylediği Saray kaçak…

*

Şimdi siz de yanılmadıklarını sayın…

*

Yapma Türkiye…

Etme Türkiye…

Kendi ikballeri ve çıkarları için, tüm bunları bildikleri halde yalakalık olsun diye “Evet” diyenlere kanma Türkiye…

Cumhuriyete kıyma…