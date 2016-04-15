Bekir Coşkun: Atatürk olmasaydı, birbirinizin tavuğunu çalardınız

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, Atatürk'ün Türkiye tarihinden çıkarılması halinde geriye Çopur Musa, Anzavur, Çapanoğulları, Hüsnü, Sofu Ali ve Derviş Mehmet gibi figürlerin kalacağını söyledi. "Bunlarla cumhuriyet kurulmaz, hırsız çetesi olurdu ancak. Atatürk olmasaydı aşıra aşıra bitiremediğiniz “Cumhuriyetin maddi-manevi değerleri“ de olmayacaktı" diyen Coşkun, "Birbirinizin tavuğunu çalardınız artık" ifadesini kullandı.

Bekir Coşkun'un, "Atatürk’ü tarihten çıkarırsanız" başlığıyla yayımlanan (15 Nisan 2016) yazısı şöyle:

"Atatürk’ü tarihimizden çıkarırsanız; size Çopur Musa kalır…

Çopur Musa, Uşak civarında bölükten kaçtı… Çevresine bir sürü yobaz toplayarak “Din elden gidiyor” diye kurtuluş ordusunu arkadan vurmaya başladı…

Denizli’nin Çivril bölgesini bastığında Kuvai Milliye birlikleri ile karşılaştı, yakalanacağını anlayınca Yunan birliklerine sığındı… Onu Yunanistan’a götürdüler… Bir süre sonra Yunan çeteleri ile Ege kıyılarını basmaya başladı…

Bir gün Çeşme kumsalında baktılar; Çopur Musa…

Hain her zaman haindir; sırtında iki tane Yunan askerinin cesedi, onları vurmuş affedilmek umuduyla hediye getirmiş…

Yargılanıp hapse atıldı…

Hapisten çıkınca hırsızlık yaparken vuruldu…

*

Atatürk’ü çıkarırsanız…

Hüsnü kalır size…

Manisa valisi…

“Din elden gidiyor“ diye insanları kurtuluş ordusuna karşı kışkırtan vali Hüsnü… 20 Haziran 1920 gecesi Yunanistan’a kaçtı…

Adını değiştirdi:

Hüsnüyadis oldu…

*

Tarih kitaplarından Atatürk’ü çıkarırsanız…

Delibaş Mehmet kalır geriye…

Konya civarında, tüm yobazlar gibi “Din elden gidiyor“ diye bir grup çapulcuyu silahlandırdı… Kurtuluş mücadelesi veren askerleri sırtlarından vurmaya başladılar…

3 Ekim 1920’de Konya’ya girdi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyelerini öldürdü…

Ankara’dan gönderilen birliklere yenilince o da Fransızlara sığındı…

Bir gün baktılar Yunan ordusunda çavuş olmuş…

Tekrar Konya’ya gelip “Din elden gidiyor“ dediğinde, kendi adamları “yeter lan“ diye öldürdüler…

*

Atatürk’ü çıkarırsanız; geriye Anzavur kalır, Çapanoğulları kalır, Derviş Mehmet kalır, Sofu Ali kalır…

Bunlarla cumhuriyet kurulmaz, hırsız çetesi olurdu ancak…

*

Atatürk’ü çıkarırsanız…

Aşıra aşıra bitiremediğiniz “Cumhuriyetin maddi-manevi değerleri“ de olmayacaktı…

Birbirinizin tavuğunu çalardınız artık…"