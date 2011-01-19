Bekir Coşkun: Adam olacaksınız!..

T24 - Cumhuriyet gazetesi yazarı Bekir Coşkun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, son günlerdeki hükümetin icraatlarını eleştirdi. Coşkun, "Şeriatçıdan demokrasi beklemek gibi bir ahmaklığı kim yapabilir?.." diyerek tepkisini dile getirdi.



Bekir Coşkun'un Cumhuriyet gazetesinde "Adam Olacaksınız!.." başlığıyla yayımlanan (19 Ocak 2011) yazısı şöyle:



Adam Olacaksınız!..



Öyle eskisi gibi değil işler...

Her şey değişti…

Hâlâ anlamadıysanız, anlayacaksınız…

İmamı “Başbakan” yaptınız, içki içmek istiyorsunuz birader…

Olmaz öyle şey…

Adam olacaksınız!..

*

Yok öyle açık havada bira-mira…

Rakı dört yanı kapalı yerde, sigara dört yanı açık yerde içilecek… Yok eğer, illa ikisini bir araya getirmek istiyorsanız…

Bir içeri, bir dışarı…

Koşacaksınız…

Adam olacaksınız!..

*

“Çok mesafe aldık, çoğu gitti azı kaldı, inşallah onu da yaparız…” dediğine göre adamımız…

Maazallah “aksırıp-tıksırırken” biri gördü mü diye sağa-sola bakacaksınız…

Şeriatçıdan demokrasi beklemek gibi bir ahmaklığı kim yapabilir?..

Ve kızlardan 45 santimetre uzak duracaksınız…

Adam olacaksınız!..

*

Kars’takine kafayı taktığına bakmayın siz, bütün heykeller “ucubedir” aslında imama göre…

Ben söyleyeyim; sanat görmek istiyorsanız, ha bire şiir okuyor ya size… Onun şiirini bunun, bunun şiirini öbürünün adı ile… Artık hangi şiir kimindir, siz anlayacaksınız…

Adam olacaksınız!..

Duyuyorsunuzdur; aralıksız “ahlak, terbiye, edep” diyor…

‘Oy’unu satan avantacı-beleşçiye 2 katrilyonluk kömür gönderirken… Ve böylece sağladığı iktidarda yandaşları bin defa köşeyi dönerken… Demek ki siz daha çooook benzini dört liradan yakacaksınız…

*

Sekiz yıldır biz ve okurlarımız anlatamadık gitti…

Sıradan petrol zengini bir Arap ülkesine benzemeyi istikrar ve büyüme sandınız… Cumhuriyeti yok etmeyi, laik hukuk devletini tekmelemeyi ise demokrasi…

Şimdi ben en çok; bu iktidarın “müthiş demokratik açılımlar yaptığını” söyleyenlerin, iki satır eleştiri yazısı yazınca, hapse atılmak üzere mahkemeye verilmelerine gülerim…

Yok öyle eleştirmek-meleştirmek…

Adam olacaksınız!..



