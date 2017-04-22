Bekir Bozdağ'dan 'YSK' açıklaması: Danıştay ve AYM kararı bozamaz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararları aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapılamayacağını belirterek "Danıştay ve AYM'nin ret kararı vermek dışında başka bir seçeneği yok" dedi.

YSK'nın, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfları son anda geçerli sayması büyük tartışmalara yol açmıştı. Aralarında CHP ve HDP'nin de bulunduğu bazı siyasi partiler referandumun iptali için YSK'ya başvuru yapmıştı.

YSK'nın söz konusu başvuruyu reddetmesinin ardından CHP, konuyu AYM'ye taşıyacağını açıklamıştı.