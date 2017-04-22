T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bekir Bozdağ'dan 'YSK' açıklaması: Danıştay ve AYM kararı bozamaz

Referandumun iptali için YSK'ya başvurular yapılmıştı

22 Nisan 2017 14:19

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararları aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapılamayacağını belirterek "Danıştay ve AYM'nin ret kararı vermek dışında başka bir seçeneği yok" dedi. 

YSK'nın, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfları son anda geçerli sayması büyük tartışmalara yol açmıştı. Aralarında CHP ve HDP'nin de bulunduğu bazı siyasi partiler referandumun iptali için YSK'ya başvuru yapmıştı. 

YSK'nın söz konusu başvuruyu reddetmesinin ardından CHP, konuyu AYM'ye taşıyacağını açıklamıştı. 

ETİKETLER

Bekir BozdağYSK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24