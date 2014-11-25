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Bekir Bozdağ'dan Yargıtay Başkanı'nın yargı paketi eleştirisine yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanı Ali Alkan'a yanıt verdi

25 Kasım 2014 17:43

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yargı paketini eleştiren Yargıtay Başkanı Ali Alkan'a ''Yargıtay Başkanı'nın vazifesi, bu düzenlemeleri doğru anlamak ve uygulamaktır'' yanıtını verdi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, TBMM'nin yetki ve görevleri arasındadır. TBMM'deki yasama faaliyetleri, yürütme ve yargıya müdahale değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen kanunların yargıya müdahale olarak değerlendirilmesi, yasama faaliyetlerinin yapılmasını imkânsız kılar.

Yasama, yürütme ve yargı, TBMM'nin çıkardığı kanunlara uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Yargıtay'ın daire ve üye sayısı, kurulları, personeli ve işleyişine ilişkin yasal düzenleme yapma, TBMM'nin münhasır yasama yetkisi içindedir. Yargıtay Başkanı'nın vazifesi, bu düzenlemeleri doğru anlamak ve uygulamaktır.

Yargıtay Başkanının bu şahsi açıklaması, mevcut ve yeni seçilecek Yargıtay üyeleri ile HSYK'nın henüz oluşmamış iradesine karşı önyargıya dayanan açık bir güvensizlik itirafıdır.

Açıklamasında Yargıtay Başkanı, objektif bir hukuksal değerlendirme yerine siyasi iradeyi hedef alan bir niyet okumayı tercih etmiştir. Yargıtay Başkanı'na düşen siyasal içerikli değerlendirmeleri siyasi partilere bırakarak, objektif hukuksal değerlendirmeler yapmasıdır.''

 

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