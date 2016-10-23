Bekir Bozdağ'dan 'işkence' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye ceza ve tutukevlerinde, kötü muamele ve işkencenin olmadığını, bunun aksini söyleyenlerin, iddialarını ispat etmezlerse müfteri olacaklarını söyledi. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Buradan bir kez daha ilan ediyorum, Türkiye ceza ve tutukevlerinde, kötü muamele de işkence de yoktur. Bunun aksini söyleyenler, iddialarını ispat etmezlerse müfteridirler" dedi.

Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Bilgi vermiyorlar, şikayet edin, ettirin, şikayet etmiyor, ettirmiyorlar. Türkiye'ye iddiaları araştıracak bilgi ve fırsatı vermiyorlar. Türkiye'nin açıklamalarını kabul etmiyorlar, sadece Türkiye'yi suçluyorlar. Asılsız iddiaların kabulünü ülkemize dayatanlar bilsin ki Türkiye, hiçbir asılsız iddiayı kabul etmez, aslı olanın da üstünü örtmez. 'Kötü muamele, işkenceye sıfır tolerans' diyen ve bu suçlarda zaman aşımını kaldıran Türkiye'yi bu konuda suçlamak, büyük haksızlıktır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, Türkiye ceza ve tutukevlerinde, kötü muamele de işkence de yoktur. Bunun aksini söyleyenler, iddialarını ispat etmezlerse müfteridirler."

Yalanla ve iftirayla, olmayanın var edilemeyeceğinin altını çizen Bozdağ, "AdaletBakanlığında, ceza ve tutukevlerinde kötü muamele ve işkenceye dair medyada yer alan her haberi, yorumu takip edecek birim oluşturdum. Bu birim, medyada yer alan her haber ve yorumu titizlikle takip edecek, derhal inceleyecek, incelettirecek, sonucu da kamuoyuna açıklayacak." ifadesine yer verdi.

Bakan Bozdağ, Türkiye ceza ve tutukevlerinin, uluslararası, sivil, adli ve idari denetime açık olduğunu, bunun eksiksiz yapıldığını kaydetti.

"Denetleme yapılıyor"

Avrupa İşkenceyi Önleme Koitesi'nin veBirleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Birimi'nin de dilediği vakit, sınırsız denetleme yapabildiğini anımsatan Bozdağ, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun, kanunla yetkilendirilmiş sivil izleme kurullarının ve il-ilçe insan hakları kurullarının da periyodik denetim yapabileceğini belirtti.

Bozdağ, bir şikayet veya ihbar geldiğinde, İnfaz Hakimlikleri ve CumhuriyetBaşsavcılıklarının da inceleme, adli ve idari soruşturmalar yaptığını ifade ederek, idari denetim kapsamında, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu ve CTE Kontrolörler Birimi'nin de yasa gereği bizzat cezaevlerini denetlediğini hatırlattı.