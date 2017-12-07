Bekir Bozdağ'dan 'bedelli askerlik' açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AKP milletvekillerine, "Bedelli askerlikle ilgili bir düzenlemenin kesinlikle söz konusu olmadığını" söylediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, milletvekilleriyle gruplar halinde görüşme programı devam ederken, AKP grup başkanvekilleri de iktidar milletvekilleriyle sabah kahvaltılarında buluşma kararı aldı.

Her grup başkanvekiline bağlı 50-60 kişilik milletvekili gruplarına yönelik kahvaltılı toplantıların ilki dün AKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın “sorumlu” olduğu 59 kişilik milletvekili grubunun davetli olduğu toplantıya yaklaşık 30 civarında ismin katıldığı öğrenildi. Toplantının ana gündem başlığını AKP milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılımı oluşturdu. AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda milletvekillerinin gündeme ilişkin soruları da Başbakan Yardımcısı Bozdağ ve grup başkanvekillerince yanıtlandı.

Bu çerçevede Bozdağ’ın, milletvekillerinin kendilerine yoğun şekilde iletilen, “bedelli askerlik” talebini gündeme getirmeleri üzerine, “Böyle bir ortamda, operasyonlar sürerken bedelli askerlik mümkün değil, kesinlikle olmaz” ifadesini kullandığı bildirildi. Toplantıda konuyla ilgili vekillerin de ağırlıklı olarak, “Bu ortamda bedelli düzenlemesi yaparsak, millet gerekirse elindekini avucundaki satar çocuğunu askere göndermemek için. Askere alacak bir adam dahi bulamayız” değerlendirmesinde bulundukları öğrenildi.