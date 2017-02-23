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Bekir Bozdağ'dan ABD'li mevkidaşına Gülen'in iadesi için mektup

Türkiye, Gülen'in iadesi için daha önce ek delilleri içeren bir dosyayı ABD'ye göndermişti

23 Şubat 2017 12:43

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’a Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in iadesi için mektup yazdı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından Hürriyet'in aldığı bilgiye göre Bozdağ, mektubunda, “Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı olarak atanmanız dolayısıyla en içten tebriklerimi sunar ve görevinizde başarılar dilerim”dedi. Bozdağ’ın mektubunda özetle şu ifadelere yer verdi:

“Engin mesleki tecrübeniz ve seçkin hukuk kariyeriniz itibariyle bu görevi layıkıyla yerine getireceğinize ve bu sayede ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin Bakanlığınız döneminde artarak süreceğine yürekten inanıyorum.

Bildiğiniz üzere, iki ülke Adalet Bakanlıklarının en önemli gündem maddesi ABD’nin Pennsylvania eyaletinde ikamet eden, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen’in iade sürecidir. Teröristbaşı Gülen hakkındaki geçici tutuklama ve iade talepleri zamanında Bakanlığınıza sunulmuş, daha sonra istenilen ek bilgi ve belgeler de ayrıca iletilmiştir.

Türk halkı ve devleti, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün talimatını veren ve halen ulusal güvenliğimiz için büyük bir tehdit teşkil eden FETÖ lideri Gülen’in ülkemize iade edileceği beklentisi içindedir. Gülen’in iadesi iki ülke ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Aramızdaki ikili anlaşma gereğince geçici tutuklama ve iade süreçlerinin hızlı ve müspet bir şekilde neticelendirilmesi önem arz etmektedir. Bu vesileyle, ülkelerimize yönelik her türlü terör tehditlerine karşı samimi işbirliğimizin mevcut ilişkilerimizi daha da geliştireceğini ifade etmek isterim.”

Türkiye, Trump yönetimi döneminde yeni bir girişim başlatarak, Gülen’in iadesi için ek deliller içeren yeni bir dosyayı da ABD’ye sunmuştu. ABD’ye iletilen dosyadaki ek deliler arasında “Şapka” kod adlı gizli tanığın ifadeleri yer almıştı. Bu ifadede, darbe planının Ankara’daki bir villada Gülen’in talimatıyla hazırlandığı ve “TSK İmamı” Adil Öksüz tarafından ABD’ye götürülüp Gülen’e bizzat onaylatıldığı yer almıştı.

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Bekir BozdağFethullah GülenmektupABD Adalet Bakanlığı

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