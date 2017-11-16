Bekir Bozdağ'dan "Ilımlı İslam Projesi"ne tepki

Özgür ALTUNCU - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) Şişli Cevahir Otel\'de düzenlenen Uluslararası Yüksek Din Öğretim Kongresi\'ne katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Müslümanlar hakkında çok ciddi mühendislikler yapıldığını söyleyerek sözü \'Ilımlı İslam\' tartışmalarına getirdi. \"Son günlerde Ilımlı İslam diye bir mühendislik projesi yeniden gündeme taşınıyor\" diyen Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Daha önce de vardı bu Ilımlı İslam projesi. Onun Türkiye\'de ve başka yerlerde taşeronluğunu yapan çevreler de vardı. Şimdi başka bir versiyonla, kirli bir mühendislik hareketiyle Müslümanları, ılımlı Müslüman, ılımlı olmayan Müslüman ... Radikal Müslüman, radikal olmayan Müslüman, falan Müslüman, filan Müslüman gibi kendi içinde pek çok ayrıma maalesef tabi tutuyorlar. İnanıyoruz, şüphesiz Allah katındaki din İslam\'dır. Allah\'ın emri Müslüman olarak ölmektir. Ilımlı Müslüman, ılımsız Müslüman demiyor. Ilımlı İslam, Ilımsız İslam diye bir din tarifini ben Peygamberimizden, Hadis-i Şeriflerden duymadım. Kuran\'ın ayetlerinde de duymadık. Ama şimdi bir mühendislik çıkıyor ortaya. İslam İslam\'dır. Müslüman Müslüman\'dır. İslam\'ın muhafızı Cenab\'ı Allah\'tır.\"

BU PROJENİN ARKASINDA KİM VAR?

Dini doğru öğrenmek ve doğru öğretmek konusunda herkesin üzerine düşeni yapması halinde bu projelerin Müslümanlar arasında kabul görmeyeceğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, \"Bu projenin arkasında kim var? Hangi karanlık güçler var? Hedefleri İslam\'ı doğru anlamak, doğru anlatmak, doğru öğretmek, doğru yaşanmasını sağlamak mı? Yoksa Müslümanları bunun üzerinden birbirinin karşısına dikip, birbirine hasım yapıp, daha ileri götürüp birbirini kırdırmak mı? Onun için bu mühendislik projelerine karşı en büyük görev İslam Alimlerine düşüyor. İlahiyat Fakültelerine düşüyor. Hem yüksek din eğitim öğretimini yaparken verecekleri derslerle, İslam\'ın aydınlık yüzünü ortaya koyarak ve doğru İslam\'ı anlatarak bunu yapacaklar ve hem de bu konuda öncü olacaklar\" diye konuştu.

TERÖR ÖRGÜTLERİ İSLAM\'A EN BÜYÜK DÜŞMANLIĞI YAPIYOR

İslam adına ortaya çıkan terör örgütleri olduğunu hatırlatan Bozdağ, \"DEAŞ denilen terör örgütü, kendisine İslam\'ın simgelerini bayrak yapıp, oradan kalkıp bu kadar insanın kanına giriyor ve bunun karşısında biz sesimizi yükseltemiyoruz. El Kaide denilen terör örgütü, ha keza aynısı. Boko Haram terör örgütü aynısı. Nusra terör örgütü aynısı. FETÖ terör örgütü aynısı. Ellerine silah almışlar, yan camideki kardeşini öldürüyor. Bunun adına da Cihat diyorlar, bunun adına da kendini Cennet\'e götürecek amel diyorlar. Bütün bu terör örgütleri İslam\'a en büyük düşmanlığı yapmaktadırlar. Müslümanlara da en büyük düşmanlığı yapmaktadırlar. Çünkü bugün Batı\'da ve dünyanın dört bir tarafından Müslümanların neredeyse tamamına katil gözüyle bakan bir hastalıklı anlayış buradan güç alıyor\" dedi.

HEPİMİZ SORUMLUYUZ

Bu terör örgütlerinin yaptıklarının, insanların kalbini İslam\'a ısındıracak en ufak bir yönü olmadığını söyleyen Bozdağ. \"Onun için de İlahiyat Fakültelerimize, yüksek din öğretimi veren kurumlarımıza bu konuda büyük vazifeler düşüyor. Bugün bu teröristlerin ortaya koydukları vahşetten ,bunlara destek verenler, bunların içinde olanlar, elbette birinci derecede asli sorumludur ama biz siyasetçiler de bundan sorumluyuz. İlahiyat Fakültesinin değerli öğretim üyeleri de bundan sorumludur. İmam hatipler, kuran kursu öğreticileri de bundan sorumludur. Milli eğitimin öğretmenleri de bundan sorumludur. hepimizin bundan ortak bir manevi mesuliyeti vardır. Bu sorumluluktan kurtulmanın yolu, bu dinin doğru öğretilmesi ve doğru eğitimi konusunda görevde olan ilim insanlarına düşüyor\" şeklinde konuştu.

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