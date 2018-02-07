Bekir Bozdağ'a, üyesi olduğu Yozgat Barosu'ndan soruşturma

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ imzaladığı 667 ve 668 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile avukatlık meslek ve etiğini ihlal ettiği gerekçesiyle şikayet edildi. Yozgat Barosu, üyesi Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre Bozdağ, darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK'lar nedeniyle üyesi olduğu Yozgat Barosu ile karşı karşıya geldi. Yozgat Barosu, imzaladığı KHK’ların avukatlık meslek kuralları ve etiği ile uyuşmadığı gerekçesiyle şikayet edilen Bozdağ’ı disipline sevk ederek hakkında soruşturma başlattı.

Avukat İsmail Sami Çakmak, Bozdağ’ı 12 Kasım 2016’da imzaladığı KHK’ların avukatlık mesleğine telafisi mümkün olmayan darbeler vurduğunu belirterek şikayet etti. Baro yönetimi Çakmak'ın ısrarı ile geçen 1 yılın ardından Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

'Avukatlığın temel ilkelerinden biri itibarını korumak'

KHK’ların altında Bozdağ’ın da imzası olduğunu hatırlatan Çakmak dilekçesinde, “Savunma mesleğine ve savunmanın kapsamına yönelik kısıtlamaların, el atmaların gerçekleştirilmesinde bir avukatın rol alması, üstelik etkili ve yetkili bir biçimde rol alması düşünülemez ve kabul edilemez. Avukatlığın en temel ilkelerinden biri ve olmazsa olmazı, avukatlık onurunu düzen ve gelenekleri ile itibarını korumak, mesleğin amaç ve gereklerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Bozdağ’ın baro levhasına kaydının devamı, hukuka ve yasaya aykırılıklara, KHK içerik ve hükümlerine baronun önceden izin vermekte, göz yummakta olduğu sonucuna yol açacaktır” ifadelerini kullandı.

Bozdağ’ın baro levhasından isminin silinmesini isteyen Çakmak, Kasım 2016’daki dilekçesine aylarca baro yönetiminden yanıt alamadı. Çakmak, dilekçesinin virgülüne dahi dokunmadan 30 Kasım 2017’de yineledi. Baroya Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’ndeki “Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde şikayet, ihbar veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermek zorundadır” hükmünü hatırlatan Çakmak, KHK’ların avukatlık mesleğine darbe olduğunu savunarak Yozgat Barosu’ndan soruşturma başlatarak Bozdağ’ın meslekten çıkarılmasını talep etti.

Bozdağ hakkındaki başvurusuna 450 gün sonra yanıt aldı

Ocak 2018’e kadar şikayetine yanıt alamayan Çakmak, 24 Ocak’ta Yozgat Baro yönetimini de Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) şikayet etti. Kendisine 1 yıl içinde yanıt verilmemesinin kanuna aykırı olduğunu belirten Çakmak, Bozdağ’ın meslekten çıkarılması ve baro yönetimine de disiplin cezası verilmesini istedi. Çakmak, Bozdağ hakkındaki başvurusuna 450 gün sonra yanıt aldı. Yozgat Barosu’nun, yasal sınır 1 yıl dolmadan 16 Kasım 2017’de Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlatılmasına karar verdiği ortaya çıktı.

Hangi cezalar verilebilir?

Yönetmeliğe göre, Avukatlık Kanunu’na ve meslek kurallarına aykırı davranışların disiplin kovuşturmasını gerektirdiğinden işletilen süreçte Bozdağ için disiplin kurulu ilk evrak üzerinde inceleme yapacak. Kanuna göre Bozdağ’ın isteği veya disiplin kurulunca gerek görülmesi halinde, inceleme duruşmalı olarak yapılabilecek. Mesleğin onuruna aykırı davranışları nedeniyle şikayeti inceleyecek disiplin kurulu, Bozdağ’a mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiği anlamına gelen uyarı cezasından başlayarak, mesleğinde ve davranışında kusurlu sayıldığının bildiren ‘kınama’ cezası, 10.000 liradan 150.000 liraya kadar para cezası, işten çıkarma, meslekten çıkarma maddesi kapsamında da avukatın adının baro levhasından silinmesi ve avukatlık unvanının kaldırılması hükümlerinden birini Bozdağ için işletecek.