Bekir Bozdağ: Neo-Nazi davasında kararın bir önemi kalmamıştır

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) hücresiyle ilgili davanın sonucunun belli olduğunu belirterek, 'Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin vereceği kararın bana göre bu saatten sonra bir önemi kalmamıştır' dedi.

Bozdağ, mahkemenin yargılamaya henüz başlamadığını ama yargılama yapmadan yargılaması bitmiş bir mahkeme, kararı belli bir mahkeme olduğunu söyledi.

Bundan sonra yapılacak yargılamanın sadece yargılamaya ilişkin usulleri tamamlamaktan ibaret olduğuna ilişkin bir hava bulunduğunu ifade eden Bozdağ, 'Çünkü mahkeme başkanı tarafsızlığını yitirmiş bir başkandır. Tarafsız olmayan bir başkanın başkanlığında yapılacak yargılamadan bizim adalet beklememiz de düşünülemez. Bizim açımızdan bu mahkeme bitmiştir. Sadece kararı usulen bekliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

"Nasyonal Sosyalist Yeraltı" (NSU) hücresinin Münih'teki davası 6 Mayıs'a ertelenmişti. Erteleme gerekçesi olarak basın akreditasyonunun yeniden düzenlenmesi gösterilmişti.