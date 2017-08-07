Bekir Bozdağ: Türkiye'de tweet attı diye tutuklanan bir Allah'ın kulu var mı?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, cezaevlerinde salt gazetecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklu ve hükümlü hiç kimse bulunmadığını ileri sürerek, "Örneğin zaman zaman şöyle haberler görüyorsunuz, 'Bir tweet attı, adam tutuklandı'. Tweet yüzünden tutuklandı, çok büyük bir algı operasyonu. Türkiye'de tweet attı diye tutuklanan bir Allah'ın kulu var mı, yok" diye konuştu.

Bekir Bozdağ, yeni görevi nedeniyle gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve yöneticilerini kahvaltıda ağırladı.



Bir gazetecinin, Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan tutuklu gazetecilerin rakamlarını Kılıçdaroğlu'na sorduğunda "Bunlar beni ilgilendirmiyor, bunlarla ilgili iddialarda bulunan birtakım dernekler var. Ben o dernekleri dinlerim" dediğini aktarması üzerine Bozdağ şunları söyledi:



"Bizim hep söylediğimiz şey, hükümete karşı da Türkiye'ye karşı da uluslararası çevrelerin adil ve objektif olmasıdır. Türkiye içinde siyaset yapan herkesin de değerlendirmelerinde de objektifliğe özen göstermesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da gerçek olan konular üzerinde değerlendirme yapmasını ben hep tavsiye ediyorum.

Türkiye cezaevlerinde mesleği gazeteci olan kişiler, değişik suç isnatları nedeniyle tutuklu oldukları gibi, bazıları da suçu sabit olduğu için mahkeme kararıyla cezalandırılmışlar, hükümlüler. Bir kısmının suçu sabit, şu anda infaz ediliyor. Bir kısmının isnatlar nedeniyle, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklu yargılaması devam ediyor. "

"Türkiye'de tweet attı diye tutuklanan bir Allah'ın kulu var mı, yok"

Cezaevlerinde salt gazetecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklu ve hükümlü hiç kimse bulunmadığını ileri süren Bozdağ, "Bunu biz defalarca ifade ettik. Defalarca bunu dile getirdik. Örneğin zaman zaman şöyle haberler görüyorsunuz, 'Bir tweet attı, adam tutuklandı'. Tweet yüzünden tutuklandı, çok büyük bir algı operasyonu. Türkiye'de tweet attı diye tutuklanan bir Allah'ın kulu var mı, yok. Ama şunu söylemesi lazım, 'Tweet'inde ne dedi?' Orada bir şey söylüyor. Suç olan bir şeyi icra ediyor. Onun için insanlar adli takibata muhatap kalıyor. Oradan devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak"

Bozdağ gazetecilerin 'Türkiye önümüzdeki yıl Eurovision Şarkı Yarışması’na katılacak mı' sorusuna 'Şu anda yok öyle bir şey.' yanıtını verdi.