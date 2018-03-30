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Bekir Bozdağ: Türkiye'de kendi içinde 'FETÖ' temizliği yapan tek parti, AK Parti

"AK Parti bu noktada kendi içerisinde temizlik yapmıştır"

30 Mart 2018 15:31

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'de kendi içinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) temizliği yapan tek partinin AKP olduğunu söyledi. Bozdağ, "Biz FETÖ’yle uzun zamandır mücadele ediyoruz. Daha FETÖ’nün terör örgütü vasfı bütün boyutlarıyla ortaya çıkmadan önceden başlamıştır" dedi.

 Milliyet'ten Serpil Çevikcan'a konuşan Bozdağ "FETÖ temizliği" ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

FETÖ ile ilgili temizlik yapan partilerin başında AK Parti gelir. Neden, çünkü biz FETÖ’yle uzun zamandır mücadele ediyoruz. Daha FETÖ’nün terör örgütü vasfı bütün boyutlarıyla ortaya çıkmadan önceden başlamıştır. 7 Şubat MİT Müsteşarı olayı, dershane tartışması budur. AK Parti’nin 2012 Eylül ayında kongresi oldu. Arkasından 2015’te bir daha kongre yaptık. Bütün il, ilçe kongrelerimizi yaptık. Bütün teşkilatları gözden geçirdik. İrtibat, iltisak olanları zaten gönderdik, bu şüpheyi taşıyan herkesi de partinin yönetimlerinden uzaklaştırdık. Arkasından şimdi yine kongre yaptık. Bu kongre sürecinde de aynı hassasiyetle hareket ettik. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde de ana kriterimiz FETÖ şüphesi taşımamak olmuştur. 2014 belediye meclislerinde de bizimle harp yapıldı. O dönemde hatta bazı belediye başkanları açıklandığı halde biz daha sonra o isimleri değiştirdik. AK Parti bu noktada kendi içerisinde temizlik yapmıştır. Türkiye’de temizlik yapmış bir parti varsa o da AK Parti’dir.

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