Bekir Bozdağ: Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza beddua ve hakaret eden haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs'e yakalanması ile ilgili yapılan paylaşımları eleştirdi.

Bozdağ, paylaşımında “Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı’mıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Medeniyet değerlerimizden ve asgari insani vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı’mıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah’ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve muhterem hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah’ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir” dedi.