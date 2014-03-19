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Bekir Bozdağ soruşturmasına takipsizlik

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bekir Bozdağ hakkındaki soruşturmada 'delil yok' gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi

19 Mart 2014 18:52

Arzu Yıldız\Ankara

TBMM’de bugün dört bakanla ilgili fezlekenin okunması için olağan üstü toplanırken, daha önce Adana’daki MİT’e ait tırların aranması konusunda müdahale ettiği gerekçesiyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında hazırlanan fezlekeyi meclise göndermeyen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili ‘delil yok’ gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında ‘yargı görevini etkilemeye teşebbüs’ iddiasıyla açılan soruşturmada takipsizlik kararı çıktı.

Bakan Bozdağ hakkında Antalya’ya atanan eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, MİT’e ait tırların arandığı esnada Bozdağ’ın kendisini arayarak soruşturmaya müdahale ettiğini belirterek, tutanak tutmuş, tutanaktan sonra hazırlanan fezlekeyi meclise göndermişti.  Bakanlık ise söz konusu fezlekenin usulüne uygun hazırlanmadığı gerekçesiyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti. Adana adliyesinden alınan bilgiye göre, Bozdağ ile ilgili iddiaları araştıran Adana Cumhuriyet Başsavcı vekili Ali Doğan, Bakan Bozdağ ile ilgili hazırlanan tutanak ve fezleke konusunda, ‘delil yok’ sonucuna vararak takipsizlik kararı verdi. Karara 15 gün içerisinde üst mahkemeye yapılacak itiraz yolunun açık bulunduğu ifade edildi.

 

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